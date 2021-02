Ti piaci così di Malika Ayane: testo e significato Sanremo 2021

“Ti piaci così” di Malika Ayane: il testo e il significato

Con quest’anno sarannole partecipazioni dial. Il suo esordio sul palco dell'Ariston risale al 2009: inserita nella categoriaconquistò il secondo posto grazie al brano "". Quest’anno torna acon il brano “”, un vero e proprioEcco ile il“Non è mai tardi, non è mai detto che tutto sia fermo”. Inizia così “”, brano con cuiparteciperà alla 71esima edizione del. Dopo aver rivestito il ruolo di giudice di, sarà proprio lei ad essere giudicata. La sua carriera è marcata da numerosi e prestigiosi riconoscimenti come un, quattro, uned un. Come anticipato, il brano che porterà quest’anno è une alla: a Rolling Stone ne ha anticipato il: “Tutto parte dall’amore, se il centro non è quello che provi per te, finisce che ci si trova a vivere con l’amore – nel caso del rapporto con le persone – per una parte che vedono di te. E ugualmente si rischia di cadere in un amore da parte degli altri, solo perché non siamo attenti noi, ad amarci a sufficienza”. Ecco ilNon è mai tardiNon è mai dettoChe tutto sia fermoImmobileGià scrittoForse c’è una possibilitàChe desideriE puoi scegliereTi fa muovereSenza spingereE ti piace sìTi piace cosìE ti piace com’èÈ ora che ti vediNon era, non saràCi pensiE ti piace com’èLo senti che cediCome lo sguardo al fulmineNon c’è intuizioneSenza scintillaPerderti senza chiedere ti assomigliaNon è spocchia ma necessitàDi sorprendertiDi decidereCosa prendere, quando smettereE ti piace sìTi piace cosìE ti piace com’èÈ ora che ti vediCom’era non saràCi pensiE ti piace com’èLo senti che tremiA che serve resistereTi desideri e vuoi scegliereCosa muovere, quando spingereE ti piace sìTi piace cosìE ti piace com’èÈ ora che ti vediNon era, non saràCi pensiE ti piace com’èLo vedi che tremiNon ha senso resistereGuarda il video su Sanremo 2021: