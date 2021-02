"E invece sì" di Bugo: testo e significato Sanremo 2021

“E invece sì” di Bugo: il testo e il significato

Tra le tante cose che non dimenticheremo del 2020, sicuramente vi è la sconvolgentementre duettava con Morgan al Festival di Sanremo 2020 e l'ormai iconico "Dov'è Bugo?". E proprio Bugo, cercando un riscatto, si presenta nuovamente in quel di Sanremo, stavolta da, con la canzone "": scopriamone di più.La rivista Sorrisi e Canzoni ha finalmente pubblicato tutti i brani inediti dei concorrenti di. E quindi abbiamo scoperto il testo del singolo chepresenterà al Festival: "". Il brano è un, all'immaginazione e al non voler crescere: quindi non vediamo l'ora di sentirci spensierati al "supermercato con la birra in saldo e il poster di Celentano".Le metropolitane vanno molto velociI giornali gratisLa radioLe vociBella la campagna ma mi rende un po' tristeVorrei comprare un disco ma non ho il giradischiVorrei fare l'arbitro ma non mi piacciono i fischiIl superfluo è a volte più importanteScriverò il nostro nome sui portoniAnche se mi diciCristian cresci, stai su drittoGrazie ma ioVoglio immaginarmi che non ho sbagliatoE che il paradiso è il mio supermercatoCon la birra in saldo e il poster di CelentanoÈ meglio cosìVoglio immaginarmi che anche un dittatoreS'innamora, vomita e poi si commuoveChe davvero non ci avranno mai capitiE invece sìNa na na na naVorrei pensare che Ronaldo non sia perfettoVorrei essere onesto ma non timbro il bigliettoChiamare mio papà per dirgli che sto beneScriverò le risposte sulla manoAnche se mi diciCristian sveglia, perdi il trenoGrazie ma ioVoglio immaginarmi che non ho sbagliatoE che il paradiso è il mio supermercatoCon la birra in saldo e il poster di CelentanoÈ meglio cosìVoglio immaginarmi che anche un dittatoreS'innamora, vomita e poi si commuoveChe davvero non ci avranno mai capitiE invece sìE tu gridami addossoChe va bene lo stessoE tu gridami addossoCristian cresci, stai su drittoGrazie ma ioVoglio immaginarmi che non ho sbagliatoE che Ringo Starr è il mio miglior amicoChe io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciutoSi dice cosìVoglio immaginarmi che anche un dittatoreS'innamora, vomita e poi si commuoveChe davvero non ci avranno mai capitiE invece sìE invece sì