Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: testo e significato Sanremo 2021

“Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino: il testo e il significato

Il duo composto daparteciperà alla 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “”, scritto dai due cantautori siciliani e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Andiamo a scoprire qualcosa in più suldella canzone.Grazie alla rivista Sorrisi e Canzoni abbiamo potuto finalmente daredei concorrenti diE quindi abbiamo scoperto il testo del singolo chepresenteranno al Festival: “”. Uncapace di allontanare le ansie e le preoccupazioni, ed è proprio il duo a sottolinearlo più volte, chiedendo di mettere “un po’ di musica leggera, Perché ho voglia di niente, Anzi leggerissima”.Se fosse un’orchestra a parlare per noiSarebbe più facile cantarsi un addioDiventare adulti sarebbe un crescendoDi violini e guaiI tamburi annunciano un temporaleIl maestro è andato viaMetti un po’ di musica leggeraPerché ho voglia di nienteAnzi leggerissimaParole senza misteroAllegre ma non troppoMetti un po’ di musica leggeraNel silenzio assordantePer non cadere dentro al buco neroChe sta ad un passo da noi, da noiPiù o menoSe bastasse un concerto per far nascere un fioreTra i palazzi distrutti dalle bombe nemicheNel nome di un DioChe non viene fuori col temporaleIl maestro è andato viaMetti un po’ di musica leggeraPerché ho voglia di nienteAnzi leggerissimaParole senza misteroAllegre ma non troppoMetti un po’ di musica leggeraNel silenzio assordantePer non cadere dentro al buco neroChe sta ad un passo da noi, da noiPiù o menoRimane in sottofondoDentro ai supermercatiLa cantano i soldatiI figli alcolizzatiI preti progressistiLa senti nei quartieriAssolatiChe rimbomba leggeraSi annida nei pensieriIn palestraTiene in piedi una festaAnche di merdaRipensi alla tua vitaAlle cose che hai lasciatoCadere nello spazioDella tua indifferenzaAnimaleMetti un po’ di musica leggeraPerché ho voglia di nienteAnzi leggerissimaParole senza misteroAllegre ma non troppoMetti un po’ di musica leggeraNel silenzio assordantePer non cadere dentro al buco neroChe sta ad un passo da noi, da noiPiù o menoGuarda il video su Sanremo 2021: