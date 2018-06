Argomenti, idee originali e temi per la tesina di maturità

Scegliere gli argomenti per la tesina di maturità

Argomenti classici o originali?

Come trovare un argomento originale

Alternative valide per la tesina

L'errore più frequente nel cercare idee per la tesina

Maturità: il segreto per prendere 100 e lode

Gli spunti per il percorso maturità da evitare

Temi da consigliare solo al peggior nemico

E chi non porta la tesina?

Maturità: tesina o percorso?

Come fare una tesina maturità originale

Tesina Maturità: idee originali

Alimentazione

Le tesine ideali per il tuo indirizzo scolastico

Argomenti maturità più scelti

Siete in quinta superiore? Quest'anno vi tocca l’ esame di Stato e dovrete, in maniera da creare collegamenti tesina che sappiano attirare l’attenzione della commissione. Infatti il countdown verso la Maturità è ufficialmente iniziato e per chi non ha ancora neanche una vaga di ideasu cui lavorerà, Skuola.net ha pensato qualche suggerimento per fare un'ottima figura davanti ai commissari esterni maturità . Ma anche, cosa ugualmente importante, per appassionarsi e studiare con piacere gli argomenti che si sceglieranno., infatti, non è solo un dovere, ma anche una preziosa alleata in sede di esame orale. E allora, ecco comeLa prima fase dellaè certamente la, senza il quale non potete imboccare alcuna. Si tratta della fase più teorica dell’intero progetto, quella in cui dovete spremere al massimo le meningi e mantenere alta la concentrazione e. Per questo,che vi diamo, viene quello di dedicare il giusto tempo alla selezione del. Cercate di collegare quante più materie possiate, ma se proprio non ci riuscite, non fatene un dramma: collegare proprio tutto è impossibile, ma esistono i modi per creare. Per questo dovete cercare più che altro diche sono per voi più importanti o più difficili, in modo da lasciare "scoperte" al colloquio orale di maturità quelle in cui ve la potete cavare facilmente senza partire dal? La risposta a questa domanda dovreste darvela da soli. Vale a dire che, a seconda di quella che sono le vostre propensioni, potete scegliere voi stessi l’indirizzo che vi è più congeniale. Tuttavia sempre meglio rimanere in una strada di mezzo, e non esagerare con delle scelte troppo bizzarre, né mettersi al sicuro con i soliti,Laparticolarmente originale è un po’ come la ricerca del Sacro Graal: tutti gli studenti sono, ma sono troppo limitati dai programmi istituzionali per poter trovare qualcosa che sia davvero originale. Tuttavia c'è sempre qualcuno che riesce a stupire. Per esempio, l’anno scorso è stata inviata a Skuola.net una tesina molto carina sulla figura di Ulisse,, ma di originale aveva il modo in cui l'utente ha scelto di trattarla. La cosa che colpisce di più è che solitamente le idee per le tesine seguono le mode: gli anni passati sono andati per la maggiore i temi "cult" come Steve Jobs, i Sette Peccati Capitali, i Vampiri e Alice nel paese delle meraviglie.Il consiglio è quello di passare al vaglio almenoPer ciascuno cercate di prefigurarvi almeno mentalmente i potenziali percorsi da sviluppare, con collegamenti e approfondimenti. Fatto questo scartate delle tre quella che vi convince meno, e concentratevi sulle altre due, per avere ottime. A questo punto selezionate, quello che vi colpisce di più e che sentite più vostro. Inoltre in questa fase chiedere consiglio al prof non può che agevolarvi il lavoro. Infatti l’insegnante potrà darvi conferma rispetto alla vostra scelta e incoraggiarvi nel lavoro.Sicuramente quello in cuinon è coerente alla scuola frequentata. Per esempio, spesso ragazzi di istituti tecnici, mentre sarebbe importante collegare principalmente le materie di indirizzo senza fare troppe forzature.La ricetta è semplicissima: si deveche si colleghi bene a gran parte delle materie, evitare le forzature e quindi omettere tutte le materie che non si collegano spontaneamente, imparare bene la tesina, saperla difendere ed esporla chiaramente alla commissione. Anche l'aspetto estetico ha il suo peso, in genere, ricche di foto e, se ne siete capaci, stupiteli con degli effetti multimediali.che ogni anno vanno per la maggiore, come per esempio la Morte, la Seconda guerra mondiale, i Sette Peccati Capitali, l'Illusione, il Bambino, sono quelli che andrebbero evitati. Questo perché i professori potrebbero avere la sensazione che non vi siate sforzati ae di dibattito socio-culturale,che dividono l'opinione pubblica e quindi anche i professori, c'è sempre il rischio di trovare un docente che la pensa diversamente e che potrebbe mettere il maturando inAnche se non siete stati obbligati a portare una tesina di maturità all'esame, mai presentarsi mai a mani vuote,. Spesso non c'è tempo per la tesina, ma in poche ore si possono sviluppare, da presentare sotto forma di mappa concettuale, che consiste nello scegliere un argomento e collegarlo alle varie materie in un semplice diagramma di flusso. Questo è l'unico modo per poter gestire meglio l'orale.La scelta dipende principalmente da due fattori: dai professori(alcuni sconsigliano la tesina), e dal tempo che si ha a disposizione. Lamaturità è più impegnativa e spesso toglie tempo utile al ripasso. L'importante è la capacità di esposizione, anzi, paradossalmente è più complicato esporre un percorso di maturità, perché i professori che non hanno sotto gli occhi nulla di cartaceo fanno più domande, e in più i ragazzi non hanno niente da sbirciare in caso di lapsus (molte tesine sono accompagnate da presentazioni in PPT).La prima cosa da prefissarsi all’inizio del delicato percorso di, è fare ordine in testa e organizzare una scaletta. Infatti procedendo per tappe, il lavoro avanzerà meglio e senza intoppi. Per stare tranquilli destinate ad ogni parte del progetto (la, la stesura dell'indice, la ricerca, la scrittura e la presentazione) un tempo ben calcolato, senza sottovalutare nessun passaggio. Una volta pianificata la, avrete più serenità mentale e iniziare sarà più semplice.Ecco alcuni spunti che potrebbero tornarvi utili se state preparando la tesina o il percorso per la terza prova dell'esame di maturità. Potreste trovare l'argomento che fa al caso vostro o che vi farà accendere la lampadina:A partire dai fatti di Charlie Hebdo fino al ruolo dei supereroi americani durante la Guerra Fredda, una tesina di maturità sul fumetto può essere una delle. Tra gli altri collegamenti, troviamo l'umorismo di Pirandello in Italiano, l'Olocausto raccontato da Art Spiegelman o la propaganda politica dei regimi totalitari in Storia, Dickens in Inglese, la Pop Art in Storia dell'Arte.Un tema importante che può essereper delle ottime: uno su tutti quello dell' alimentazione e il suo rapporto con l'agricoltura, o il tema della campagna. Il legame con le tematiche legate all'ambiente in Scienze vengono da sé e. In greco, si può fare un collegamento con Teocrito e la sua poesia bucolica. In filosofia, Feuerbach è colui che diceva "L'uomo è ciò che mangia" mentre l'autore latino Petronio, nel suo Satyricon, ci dà un'idea del ruolo del cibo nella società romana.Perché studiare glisenza metterci un po' di fantasia? Ecco che le materie possono essere viste con gli occhi di un bambino, il tutto grazie ai film di Walt Disney così da. Peter Pan e Pascoli, Pinocchio e Le Metamorfosi, Anastasia e la Rivoluzione Russa, La Carica dei 101 e l'invenzione della radio. Interessante collegamento, poi, parlare di come i cartoon di Walt Disney raccontavano l'avvento del Nazismo.I tatuaggi sono oggi di gran moda, ma spesso sfugge la lunga tradizione che portano con sè, ma possono essere tra i. Portando una tesina di maturità sui tatuaggi sono molti gli argomenti da poter affrontare. Si può collegare il ruolo del tatuaggio nei campi di concentramento, o approfondire l'analisi dello stile Old School con l'America degli anni '20. In Latino, è possibile collegare il tatuaggio con la Germania di Tacito, dove l'autore parla della pittura corporale in uso tra le tribù.Per i veri fan del maghetto. La saga di Harry Potter è ricca di spunti: chi non ha mai pensato di confrontare Lord Valdemort con uno dei personaggi più oscuri del '900, Adolf Hitler? In Italiano il collegamento è con l'universo magico di Giovanni Pascoli, mentre in filosofia si scandaglia l'inconscio con Freud e Nietzsche. In Geografia Astronomica sono le fasi lunari a venire in nostro soccorso.Il capolavoro di Antoine Saint-Exupery è uno dei libri preferiti da grandi e piccoli. Se almeno una volta nella vita avete sognato insieme al Piccolo Principe,per fare, ee avere una? Potreste collegare il fanciullino di Pascoli in Italiano, in Geografia Astronomica le stelle o i pianeti, Fedro in latino prendendo spunto dal personaggio della volpe.Ecco poi un argomento su cui sarete preparatissimi: Internet e i social network. Vorreste che diventasseCominciamo con l'evoluzione dei media in Storia, e con una spiegazione tecnica del funzionamento di Internet e dei Social Network in Informatica. Per gli istituti tecnici che portano anche Diritto all'esame, le leggi sulla Privacy e il cyberbullismo sono temi di forte attualità.Suggestiva e adatta a moltissimi indirizzi di studio, una tesina di maturità sul Mare e le sue simbologie è un'ottima soluzione grazie alla quantità di collegamenti della tesina possibili tra le materie,e unafuture. Ad esempio tra i temi tesina maturità, in Fisica si può portare il movimento ondulatorio, in Geografia i maremoti. La guerra sottomarina in Storia, Seneca e Plinio il Vecchio in Latino con le Naturales Quaestiones e Naturalis Historia. In Storia dell'Arte, come dimenticare Gericault e la sua Zattera della Medusa? Anche in Italiano si possono trovare tantissime connessioni: da Verga a Saba, da Ungaretti a Montale. Tesine ragioneria - ora Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing Tesine geometri - ora Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio Tesine scienze sociali - ora Scienze Umane