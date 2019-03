Simulazioni maturità 26 marzo, prima prova: tracce e soluzioni

A poco più di un mese di distanza dalla prima simulazione nazionale di prima prova, svolta lo scorso 19 febbraio, martedì 26 marzo il Miur pubblicherà sul proprio sito - nella sezione ‘Esami di Stato’ - le tracce della seconda (e ultima) simulazione ufficiale dello scritto d'italiano, in vista della Maturità 2019. Alle ore 8:30, inoltre, il ministero dell'Istruzione invierà alle scuole le stesse tracce, per agevolare il compito di quegli istituti che vorranno far esercitare i propri maturandi sfruttando l'effetto sorpresa (anche se non sono obbligati a farlo). Come se fosse il 19 giugno, giorno della prima prova scritta della Maturità 2019. Noi di Skuola.net, per aiutare i ragazzi interessati, seguiremo tutta la giornata e aggiorneremo il sito con tutte le informazioni utili: tracce, soluzioni, commenti, notizie della simulazione maturità 2019. In questa pagina potrete trovare tutti i collegamenti necessari per approfondire i temi proposti dal Miur e per farvi un'idea di come andavano sviluppati.

Maturità 2019: simulazione prima prova del 26 marzo

Simulazione prima prova maturità 2019 del 26 marzo: tracce e soluzioni Consulta qui le tracce della seconda simulazione di prima prova, pubblicate dal Miur.

Prima prova Maturità 2019: come si svolgono le simulazioni Proprio per permettere agli studenti di svolgere un’esercitazione il più possibile aderente alla prova d’esame vera e propria su cui dovranno cimentare a giugno, il tempo a disposizione dei maturandi sarà pari a 6 ore; per ciò che riguarda la valutazione , invece, è stata lasciata autonomia alle scuole, ognuna delle quali deciderà se assegnare un voto che faccia media o meno. Lo stesso discorso sarà esteso anche alla seconda simulazione di seconda prova che avrà luogo il prossimo 2 aprile, anche qui ricalcando le stesse modalità previste per la seconda prova d’esame.





Maturità 2019: la prima prova scritta Le simulazioni di prima e seconda prova del 26 marzo e del 2 aprile, precedute da quelle del 19 febbraio e del 28 febbraio, concludono il ciclo di simulazioni stabilito dal Miur, propedeutico alla preparazione dei maturandi che il 19 giugno si troveranno alle prese con la prima prova d’esame ufficiale e il 20 giugno con la seconda prova scritta. Rimanendo allo scritto d'italiano, ricordiamo che gli studenti potranno scegliere tra ben 7 tracce, divise in 3 tipologie:

- 2 tracce di analisi del testo (Tipologia A);

- 3 tracce di testo argomentativo (Tipologia B);

- 2 tracce di tema di attualità (Tipologia C).

Prima prova maturità 2019: la Tipologia A - Analisi del testo Per questa Maturità 2019 ci sono importanti novità riguardanti l’analisi del testo - la Tipologia A - che mira a verificare la pertinenza e la profondità di comprensione di un determinato brano da parte dello studente. Una delle grandi novità introdotte dalla riforma riguarda il numero di testi proposti: da quest’anno, infatti, sarà possibile scegliere fra due tracce della tipologia A che, per questo, potranno presentarsi una in veste di poesia e l’altra di prosa, attinte entrambe dal programma d'italiano, come è puntualmente accaduto ad esempio nella simulazione dello scorso 19 febbraio. Altra novità riguarda il periodo storico a cui i brani o gli autori appartengono: sarà possibile infatti trovare brani distribuiti in un arco di tempo compreso fra l’Unità d’Italia e i nostri giorni. Molto probabile che il Ministero opti per un autore di fine Ottocento o inizio Novecento e un'altro più vicino ai nostri giorni (dal secondo dopoguerra in poi).

Passando ad analizzare la struttura vera e propria della traccia, la Tipologia A si dividerà in due parti: la prima di ‘Comprensione e analisi’ è divisa in 4-5 domande a risposta aperta finalizzate a verificare sia l’acquisizione dei contenuti sia quella più minuziosa che prevede l’individuazione e la spiegazione delle parti più significative del testo. Le modalità di risposta (se punto per punto oppure in un unico discorso esteso che deve seguire lo stesso determinato ordine di successione delle domande stesse) sono chiarite dalla traccia.



La seconda parte, invece, è costituita dall’‘Interpretazione’ che rappresenta uno spazio di esposizione meno analitico e più incline al, che a volte è possibile arricchire con la citazione delle proprie “letture ed esperienze”, purché attinenti al tema cardine della traccia.

Prima prova maturità 2019: la Tipologia B - Testo argomentativo Da quest’anno il numero maggiore di tracce è assegnato al testo argomentativo, la Tipologia B, che soppianta e sostituisce con alcune variazioni il tradizionale saggio breve. Qui la grande novità è senza dubbio quella che elimina la prerogativa della conoscenza del testo e dell’argomento in questione (necessaria invece nell’approccio al vecchio saggio breve) poiché i brani proposti saranno difficilmente conosciuti dagli studenti, in quanto appartenenti a diversi ambiti (possono essere ad esempio tratti da articoli di giornale, editoriali, saggi, trattati, ecc) di molteplici settori (storico, scientifico, sociale, artistico ecc). Altra differenza di peso rispetto al saggio breve è la precisa intenzione di stimolare e premiare il ragionamento e il pensiero di ogni studente, chiamato ad articolare e argomentare le proprie riflessioni sul tema trattato.

Anche questa tipologia si divide in due parti: nella prima di ‘Comprensione e analisi’ il candidato è chiamato a rispondere a 4-5 quesiti a risposta aperta che riguardano per lo più la verifica dei contenuti principali riportati nel testo e per questo spesso rimandano all’individuazione della tesi dell’autore e dell’eventuale antitesi. La seconda parte di ‘Produzione’ richiede invece allo studente di argomentare le proprie riflessioni e considerazioni in un discorso coerente nei contenuti e coeso nella forma, dove è possibile estendere i propri pensieri anche sul piano di alcuni fatti di attualità, di conoscenze personali e/o maturate in tutto l’arco del percorso formativo.