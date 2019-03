Soluzione Il fu Mattia Pascal Pirandello: Simulazione prima prova 26 marzo traccia svolta

Oggi martedì 26 marzo tutti i maturandi italiani hanno affrontato la simulazione della prima prova di italiano, stabilita a livello nazionale dal Miur.

Soluzione dell’analisi del testo Il Fu Mattia Pascal di Pirandello: Simulazione Maturità 2019

Dopo aver ricordato le indicazioni sulla struttura della tipologia A, quale sarà ladella simulazione dell’analisi del testo di oggi su Il fu Mattia Pascal di Pirandello?I nostri tutor hanno già svolto la prova! Ecco di seguito la soluzione.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Soluzione a cura di

Suzy90

Insegnante di Italiano su Skuola.net Ripetizioni

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.

Chi era più ombra di noi due? io o lei?

Due ombre!

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di Roma.

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.

Comprensione e analisi

Riassumi il contenuto del brano.

Il brano narra di un momento in cui il protagonista, dopo aver subito un grave torto all’interno di una casa in cui credeva di essere bene accolto, fugge confuso per le strade delle città. Il suo vagare senza meta riflette la confusione e il senso di vuoto della sua interiorità: Mattia ha ormai perso del tutto la sua identità. Egli paragona la propria vita alla sua stessa ombra: qualcosa che è solo un riflesso pallido di quello che era prima, una cosa che tutti vedono, ma allo stesso tempo calpestano senza remore, e di cui lui, nonostante tutto, non riesce a liberarsi. Il brano si conclude con Mattia che riacquista improvvisamente la consapevolezza di sé stesso e sale su un tram per allontanarsi dal luogo in cui aveva perso temporaneamente la ragione.

Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative presenti nel testo.

Uno dei temi centrali di questo brano è il concetto di identità, senza la quale il protagonista si sente perduto, «escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi». La delusione derivante dall’esperienza appena vissuta l’ha lasciato con un «lutto nel cuore» e ha riacceso in lui la diffidenza nei confronti degli uomini, tanto che egli si ripromette di tenersi lontano da tutti, di non provare mai più le emozioni connesse alla vita. La riflessione sulla propria esistenza lo porta a considerare la sua vita come «l’ombra di un morto»: qualcosa che esiste, ma che tuttavia può essere schiacciata da tutti, «ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.» La metafora dell’ombra è il nucleo centrale che percorre tutto il brano: il vero Mattia è morto, di lui rimane solo un’ombra (Adriano), confuso e senza scopo, calpestato da tutti e dalla vita, senza possibilità di ribellione o di fuga, perché l’ombra è inevitabilmente attaccata a quello che “fu”.



Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.Lo stile adottato dall’autore vuole riflettere le emozioni del protagonista: alla confusione e alla depressione di Mattia corrispondono frasi spezzate e domande retoriche («Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre!»), puntini di sospensione che marcano il perdersi dei pensieri («L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...») e punti esclamativi che ricalcano il tormento delle sue conclusioni («Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra»).Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!La frase conclusiva del brano riassume l’ironica e paradossale situazione del protagonista: Adriano, che “fu” Mattia Pascal, è rimasto solamente l’ombra di sé stesso. Quest’ombra però non è priva di sentimenti: essa ha un cuore, che però non può amare, sia perché l’oggetto del suo amore l’ha tradito, sia perché egli ora si sente una persona incompleta; inoltre, è dotata di una testa (di intelligenza), ma questa intelligenza lo porta solo a una maggiore e dolorosa consapevolezza di sé (cioè la consapevolezza di essere «la testa di un’ombra», la testa di uomo che “fu” e ora non è più).

Interpretazione

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo.

La confusione, il riflesso dell’interiorità, il moltiplicarsi e il disperdersi della propria identità: questi sono i temi centrali di questo brano, e sono temi che si possono riscontrare anche in altre opere di Pirandello, prima fra tutte Uno, nessuno e centomila. Questa confusione e “piegarsi” verso l’interno, dando maggiore voce allo stato d’animo del protagonista piuttosto che agli eventi esterni, rispecchia il contesto storico in cui il Fu Mattia Pascal fu concepito. L’inizio del Ventesimo secolo è un punto di svolta: il progresso, sempre più veloce, sta ridimensionando il ruolo dell’uomo; i cambiamenti sociali e politici stanno ridisegnando l’Europa e l’Italia; i primi accenni alla psicologia e all’identità stanno spostando l’attenzione verso l’interiorità di un uomo sempre più confuso e assoggettato a cambiamenti che non riesce a gestire. L’uomo rappresentato da Pirandello ha perso la propria identità, la propria vita: la “morte” di Mattia Pascal può essere interpretata come la morte dell’uomo del Diciannovesimo secolo, che ha lasciato nel Ventesimo secolo solo “un’ombra” di sé, dotata di un cuore e di una mente che però non riescono a trovare espressione. L’ombra di quest’uomo è lì e non si può togliere, è in una posizione che la porta a essere calpestata da tutti: anche il calpestamento potrebbe essere interpretato come una metafora dei cambiamenti sempre più veloci e impassibili che “calpestano” e opprimono l’uomo del nuovo secolo. Nel complesso, credo che le stesse tematiche si ritrovino in Uno, nessuno, centomila: qui, l’evento metaforicamente scatenante della crisi esistenziale dell’uomo moderno è chiaramente la guerra, una grande guerra che doveva essere breve e che invece è diventata una piaga che ha sconvolto e ridisegnato l’Europa.

Maturità 2019: la novità della prova di italiano

• 2 tracce di analisi del testo(Tipologia A);

• 3 tracce di testo argomentativo(Tipologia B);

• 2 tracce per il tema di attualità(Tipologia C).



Maturità 2019, novità delle simulazioni: le tre tipologie di traccia

Già a dicembre scorso, prima delle vacanze natalizie, il Ministero aveva diffuso prototipi di simulazioni per permettere agli studenti di visionarle e di non essere impreparati nel lavoro che sarebbe stato loro richiesto oggi e soprattutto il(giorno di inizio della Maturità).Anche la simulazione di oggi infatti ha ricalcato nella struttura quelle di tre mesi fa.Se il tempo a disposizione per completarla non è stato toccato dalle riforme, rimanendo inalterato a,rispetto agli anni scorsi invece l’assetto delle tracce è stato abbastanza rinnovato da una parte con l’eliminazione del tema storico, del saggio breve e dell’articolo di giornale, e dall’altra con la riformulazione diripartite inL’, racchiusa nella, presenta un brano seguito da una sintesi della biografia dell’autore (spesso del) per permettere agli studenti di capire meglio i concetti chiave del testo.Dopo la prima sezione sulla comprensione, in cui si richiede agli studenti un breve riassunto in cui vengano evidenziati i concetti salienti, seguono alcuneadottato. Infine, per completare la traccia è necessarioinserendolo in unaben precisa in modo da poter creare collegamenti e spunti esaurienti e pertinenti.Nella, quella che rappresenta il, per verificare la comprensione del brano proposto, gli studenti devono rispondere amirate a valutare sia l’acquisizione deiche delleadottate dall’autore.Ilcompleta infine la traccia. Agli studenti è richiesto infatti un elaborato che evidenzi le loromaturate non solo grazie alle diversema anche mediante le altrecome quelle proprie dei libri, film, editoriali, quotidiani ecc.Secondo le indicazioni, fornite lo scorso dicembre da, riguardo allo svolgimento del testo argomentativo infatti un buon tema deve necessariamente esseree deve mostrare alla base sia unsia una capacità di collegamento fra le varie parti del discorso.Ilinfine è quello affidato alla, l’unico tema che presenta una struttura di titoli ‘gerarchizzata’: dalposto in apertura del tema si passa poi a quelli deiposti in ordine di successione tematica.Ancora una volta è richiesto unaccompagnato da propriesostenute da “conoscenze, […] esperienze personali e […] sensibilità”, come recita la simulazione di dicembre scorso incentrata su “L’utopia del tempo libero”.