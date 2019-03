Simulazione prima prova testo argomentativo 26 marzo: Paolo Rumiz, l'eredità del 4 novembre

Lo scorso 19 febbraio 2019 sono iniziate le simulazioni nazionali di maturità, per preparare gli studenti alle simulazioni di prova nel corso dell’anno fino a quella finale in sede di esame.

Oggi siamo al terzo appuntamento, e noi di Skuola.net seguiremo passo passo la simulazione di prima prova maturità 2019 del 26 marzo.

Simulazione di prima prova Maturità 2019, testo argomentativo: traccia su Trieste e 4 novembre

Maturità 2019: novità della prova di italiano

• 2 tracce di analisi del testo(Tipologia A);

• 3 tracce di testo argomentativo(Tipologia B);

• 2 tracce per il tema di attualità(Tipologia C).



Maturità 2019, novità delle simulazioni: le tre Tipologie di traccia

La tipologia B richiede agli studenti una capacità di argomentazione ampia e ricca che sappia abbracciare le diverse esperienze culturali con cui hanno avuto a che fare nel proprio percorso di studi e, più in generale, di crescita.Un buon tema debba necessariamente esserelinguistiche e nei connettivi adottati per collegare le parti del discorso.Ecco la terza traccia del testo argomentativo della simulazione di maturità 2019.Ormai sanno tutti che le riforme apportate agli Esami di Stato entreranno in vigore già dalla Maturità 2019 in arrivo. Una delle poche cose che sono rimaste inalterate è la durata massima della prima prova che rimane fissa aIl prossimoinfatti,che darà inizio agli Esami, i maturandi non troveranno più il tema storico, il saggio breve e l’articolo di giornale ma potranno invece scegliere fra, ripartite così:Grazie alle simulazioni, a tutti gli studenti è possibile farsi un’idea della struttura di prima prova e arrivare così oggi più preparati e più consapevoli del lavoro richiesto.Laconsiste nell’di un brano, a cui segue una sintesi della sua biografia per agevolare gli studenti nella comprensione del periodo storico e letterario in cui si inserisce la sua attività di scrittore.Ciò che è richiesto in questo caso è prima di tutto un riassunto dei punti cardine trattati nel brano e poi delle domande di analisi mirate ad accertare sia la comprensione dei contenuti che quella delle scelte lessicali e sintattiche (e se presenti anche retoriche, più frequenti nei testi poetici) adottate per parlarne.Unarisulta inoltre imprescindibile ed essenziale per completare in modo ottimale il tema, senza tralasciare nulla di quello richiesto. Quindi, se non siete sicuri di ricordare molto bene la storia a cui il brano rimanda con le sue correnti filosofiche, letterarie e artistiche, allora è meglio se scegliete un’altra traccia!Lafa riferimento ale dopo una lettura di un brano, spesso appartenente alla, seguono domande di analisi volte a verificare l’acquisizione dei contenuti e delle argomentazioni lette.Dopo aver risposto a domande di, si passa alla parte dedicata aldove è richiesto lo sviluppo di un testo omogeneo che metta in risalto le opinioni personali maturate sulla base sia di conoscenze scolastiche sia di quelle extra-scolastiche come quelle che si possono acquisire da quotidiani, editoriali, film, cinema ecc.Lainfine è quella del. Ancora una volta si tratta di riflettere suarricchite però dae non passivo, modellato anche in base alla proprie “conoscenze, […] esperienze personali e […] sensibilità”, come indica la simulazione diffusa a dicembre incentrata su “L’utopia del tempo libero”.