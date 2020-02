Come funziona la Tipologia B della prima prova di maturità

Prima prova 2020: quante tracce?

• Tipologia A - Analisi del testo: 2 tracce;

• Tipologia B – Testo argomentativo: 3 tracce;

• Tipologia C – Tema di attualità: 2 tracce.



Tutti gli ambiti della Tipologia B

Struttura della Tipologia B

• Comprensione e Analisi: è composta da alcune domande aperte (solitamente 4-5 in tutto) volte a verificare l’accurata e profonda comprensione del testo argomentativo presentato, sapendo dunque distinguere da una parte la tesi dell’autore e i suoi argomenti e dall'altra l’antitesi.

• Produzione: rappresenta l’elaborato vero e proprio ed è dunque il cuore della prova. In questa seconda parte gli studenti sono chiamati infatti a produrre un loro testo argomentativo sul tema proposto.



Costruzione di un testo argomentativo

• L’introduzione riguardo al tema principale che sappia evidenziare la propria posizione in merito;

• La propria tesi sostenuta da solidi argomenti a suo favore;

• Un’antitesi, ovvero il pensiero contrario al proprio, che se debole può rivelarsi un altro argomento a favore della tesi;

• Una conclusione che sappia unificare tutte le parti del discorso e tratteggiare anche una possibile conciliazione o soluzione al problema in questione.



La seconda parte dell'anno appena iniziata, è quella in cui le esercitazioni scritte in vista dell'esame di maturità 2020 si fanno più stringenti tanto in italiano, materia di prima prova, quanto nelle materie di seconda prova che per il secondo anno consecutivo sarà di nuovo multidisciplinare. I maturandi inaugureranno il loro esame di Maturità sostenendo la prima prova, ovvero il tema di italiano. Le tracce tra cui potranno scegliere saranno ripartite in base al tipo di tema.

La tipologia B con le tracce di cui si compone, rispecchia il testo argomentativo che, a seconda delle scelte del Miur, potrà essere di ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico. Come stabilito da una delle ultime riforme dell'ormai ex ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti nel nuovo esame di Maturità 2020, è certo che una delle tre tracce di questa tipologia sarà di ambito storico.

A differenza del vecchio saggio breve e articolo di giornale, uno degli innegabili vantaggi del testo argomentativo, risiede nella struttura ben definita, elemento che semplifica e agevola la scelta di questo tipo di tema. Le riflessioni personali inoltre nella nuova tipologia B, esemplificate dall'esposizione della propria tesi e dalla sua confutazione, risultano dunque fortemente richieste nella costruzione di un testo argomentativo, diversamente da quanto accadeva nelle precedenti maturità.

Lo studente che sceglie di cimentarsi con la tipologia B avrà di fronte un documento di media lunghezza (non più di una pagina) che per prima cosa dovrà leggere con molta attenzione. Dopo la presentazione e la lettura del testo proposto, questa tipologia sarà suddivisa in due parti ben distinte da svolgere nell'ordine in cui si presentano.

Per prima cosa, dopo aver riordinato le idee su cosa scrivere nel proprio elaborato, è opportuno che lo studente ordini tutti gli argomenti che si vogliono toccare. La struttura ideale che una scaletta perfetta di un testo argomentativo dovrebbe rispettare è quella descritta nelle sezioni precedenti.

La parte principale del lavoro è chiaro che coincide con l'esposizione scritta della propria tesi e dei suoi argomenti in quanto agli studenti viene richiesta la capacità di costruire un testo argomentativo. È importante precisare che gli argomenti devono attingere non solo all'interno di conoscenze acquisite nelle altre discipline all'interno dell'ambiente scolastico ma spaziando anche in quelle conoscenze che derivano dalla lettura personale di libri, articoli, periodici di tema affine a quello trattato.

Essendo una prova scritta di italiano, i contenuti devono essere sostenuti da una forma corretta. Per questo, la sintassi e la grammatica sono due elementi fondamentali nella resa scritta, così come anche l'ortografia e la punteggiatura.