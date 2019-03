Simulazione prima prova testo argomentativo 26 marzo: Selena Pellegrini, Marketing del Made in Italy

Oggi, martedì 26 marzo, per tutti i maturandi italiani è un giorno impegnativo poiché stanno affrontando la simulazione nazionale di prima prova scritta.

Oggi noi di Skuola.net seguiremo passo passo la simulazione di prima prova maturità 2019 del 26 marzo.

Simulazione di prima prova Maturità 2019, testo argomentativo prima traccia

Maturità 2019: novità della prova di italiano

• 2 tracce di analisi del testo(Tipologia A);

• 3 tracce di testo argomentativo(Tipologia B);

• 2 tracce per il tema di attualità(Tipologia C).



Maturità 2019: novità delle simulazioni

Nel tema argomentativo è richiesto un ragionamento che evidenzi sia lae dellealla base, sia leche lo sostengono.Il commento è affidato invece allee alledello studente, sviluppate in base alla proprie esperienze e alle proprie conoscenze anche extra-scolastiche (letture personali, cinema, editoriali ecc).Il testo argomentativo, secondo le disposizioni fornite a dicembre dal Miur, deve essere svolto secondoe nelle strutture sintattiche e lessicali scelte; ricordiamo infine che unè necessario per realizzare ilrichiesto. La traccia presenta anche domande di analisi.Qui la prima traccia di tipologia B testo argomentativo.Il Miur ha ormai da tempo reso note le nuove disposizioni in merito alle modalità di prima prova. Come in sede ufficiale di esame infatti, anche oggi gli studenti hanno avutoper scegliere e completare una delle tracce proposte.Il prossimogli studenti alle prese con la Maturità potranno scegliere fra benarticolate in(rispetto allo scorso anno è stata abolita la traccia del saggio breve e dell’articolo di giornale e quella del tema storico):Le simulazioni nazionali hanno aiutato i maturandi a farsi un’idea della struttura delle prove scritte.Per ciò che riguarda la, ovvero l’(spesso di autori appartenenti al ‘900), dopo il brano segue immediatamente dopo una breve sintesi della biografia dell’autore, proprio per agevolare gli studenti nella contestualizzazione degli argomenti trattati, sia in base agli eventi personali dell'autore sia in base a quelli storici in cui è stato coinvolto.Lo studente dovrà quindi sostenere una prima parte di comprensione dove è richiesta una sintesi dei passaggi più salienti del brano, per poi passare alle domande di analisi, mirate a verificare il ragionamento su contenuti e forme.Una contestualizzazione nel periodo storico e culturale deve infine fare necessariamente da sfondo a tutto il tema. Quindi, se non ricordate lo sfondo storico in cui scrive l’autore e nemmeno quello di altre voci analoghe nel panorama letterario con cui confrontarlo, non scegliete questa traccia!Per la, il, dopo la lettura di un brano (frequente la scelta di autori del ‘900) si dovrà rispondere a domande di analisi, che spaziano dai contenuti e alle forme, e di commento in un discorso unitario e omogeneo.Decade dunque la tradizionale e semplificativa distinzione fra argomentazioni per sostenere una tesi e per confutarla (antitesi).Il commento è affidato invece alle esperienze personali degli studenti da cui possono avviare le proprie riflessioni avvalorate sia dalle proprie conoscenze scolastiche che da quelle extra-scolastiche ma altrettanto formative come quelle attinte dai libri di lettura, dai quotidiani, dagli editoriali, dai film e da altre forme di cultura.La, rappresenta infine una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo in merito ad una problematica contemporanea. Spesso, si parte da una citazione per andare ad approfondire la tematica. E' richiesto quindi un pensiero critico di un brano, generalmente molto breve, da argomentare sulla base delle proprie esperienze, letture, film e interessi.