Simulazioni maturità 26 marzo: possibili temi e tracce prima prova

Ci siamo, martedì 26 marzo alle 8.30 il Miur pubblicherà sul proprio sito le tracce della simulazione di prima prova della Maturità 2019. Da domani infatti, indipendentemente da quando le scuole decideranno di svolgerle, i maturandi potranno avere le idee più chiare su come sarà strutturato l’esame di Stato 2019. In attesa di scoprire quali tracce ha scelto il Ministero dell’Istruzione per le simulazioni, ecco i possibili temi con i quali con i quali gli studenti potrebbero confrontarsi!

Simulazioni maturità 2019 febbraio: l’analisi del testo

Giovanni Verga

Luigi Capuana

Grazia Deledda

Federico De Roberto

Giosuè Carducci

Gabriele D'Annunzio

Antonio Fogazzaro

Italo Svevo

Luigi Pirandello

Primo Levi

Giuseppe Ungaretti

Eugenio Montale

Salvatore Quasimodo

Umberto Saba

Alda Merini

Italo Calvino

Umberto Eco

Simulazioni maturità 2019 febbraio: testo argomentativo

70° anniversario della nascita della Nato grazie al Patto Atlantico del 1949

90° anniversario della nascita di Martin Luther King

170° anniversario della morte di Emily Brontë, la celebre autrice del romanzo Cime Tempestose

220 anni dalla morte di Honoré de Balzac, uno dei principali esponenti del romanzo realista francese e drammaturgo vissuto nel diciannovesimo secolo.

200 anni dell'Infinito di Leopardi

30° anniversario della morte di Salvador Dalì, massimo esponente del surrealismo

500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, uno degli artisti e inventori italiani più famosi e misteriosi al mondo.

75° anniversario della morte di Edvard Munch, pittore

210° anniversario della morte di Charles Darwin, il fautore della celebre teoria dell'evoluzione della specie

110 anni dalla nascita di Rita Levi Montalcini: la famosissima vincitrice del Nobel per la Medicina

Simulazioni maturità 2019 febbraio: tema di attualità

Immigrazione

Protesta dei gilet gialli

Questione climatica e movimento giovanile

Lanon uno, ma ben due saranno infatti gli autori tra i quali i maturandi potranno scegliere. Anche il 26 marzo, essendo la simulazione in tutto e per tutto uguale alla prova dellai ragazzi avranno la possibilità di scegliere tra due autori.Quali saranno le scelte del Miur? In attesa di conoscerle, ecco secondo noi di Skuola.net quelli più accreditati per l'800:Ecco invece quelli su cui puntiamo per il '900:Per lailsono previste ben tre tracce diverse: potranno infatti spaziare tracome quello storico, scientifico economico, letterario o artistico. Tanti quindi gli argomenti tra i quali il Miur ha potuto scegliere. Ecco quelli più significativi divisi per tematiche.Così come per l’analisi del testo, anche lapresenterà ben due tracce. In questo caso i temi di attualità possono essere tra i più svariati. Sicuramente tra i più gettonati, che il Miur potrebbe aver scelto, ci sono quegli argomenti che nelle ultime settimane stanno riempiendo le pagine dei giornali:

