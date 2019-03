Soluzione traccia Viaggiare: simulazione prima prova 26 marzo

Oggi martedì 26 marzo si è svolta la seconda simulazione nazionale di prima prova scritta di italiano.

Simulazione di prima prova Maturità 2019, tema di attualità svolto sul viaggio e il racconto: soluzione

PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA SIMULAZIONE PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2019

TRACCIA: Italiano

ARGOMENTO: Esempio tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità - Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]

Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

Produzione:

Titolo: Perché leggere è un po’ come viaggiare

La lettura come viaggio inaspettato

Esiste un solo modo per evadere dalla realtà? Quando si pensa all’evasione dalla quotidianità il primo pensiero è sicuramente rivolto a un viaggio. È nota ai più la sensazione di liberazione e di spensieratezza che si prova nel preparare la valigia per un viaggio, breve o lungo che sia. Ma se ci fermassimo un attimo a pensare salterebbero fuori miliardi di modi per fuggire dai problemi quotidiani, tra i più diffusi vi sono sicuramente questi: ascoltare musica, fare delle lunghe passeggiate, guardare un film e, infine, leggere un libro. La lettura di un buon libro può davvero aiutare ad allontanare i cattivi pensieri? Questa domanda può, e anzi deve, essere rivolta a tutti, sia agli appassionati e ai divoratori di libri che ai più restii; è solo attraverso il confronto con persone diverse che si può davvero capire se lo scrittore ha raggiunto gli obbiettivi, o forse il suo unico obbiettivo, infatti, secondo Tim Parks “l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi”.



Sant’Agostino scriveva che «Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina». Noi, a distanza di secoli, non possiamo che concordare con le parole del Santo, infatti, la correlazione che intercorre tra questi due aspetti, il viaggio e la lettura, è estremamente attuale. Quanti poeti, scrittori, pittori e musicisti hanno trattato questa tematica? Fare una rassegna pare qualcosa di impossibile per la mole del materiale esistente, ma non sembra scontato citare almeno Lucio Battisti, uno dei grandi pilastri della musica italiana, che con ‘Si, viaggiare’ ha accompagnato moltissime generazioni di italiani, e non solo, verso una costante ricerca di se stessi attraverso il viaggio, sia materiale che metaforico, ossia attraverso una vita vissuta al massimo.

Due letture possibili del rapporto tra viaggio e racconto

Il legame tra i due aspetti presi in considerazione può essere affrontato da diversi punti di vista. In primo luogo va ricordata la letteratura di viaggio, ossia quel genere che nasce ufficialmente nel ‘300 e comprende opere di descrizioni e luoghi visitati dall’autore. Innanzitutto va precisato che il primo vero e proprio reportage di viaggio, contenente anche descrizioni di popoli, usanze, regioni e aspetti etno-geografici, è sicuramente il Milione, che Marco Polo dettò a Rustichello da Pisa per descrivere minuziosamente il suo lungo viaggio in Oriente. Naturalmente non si tratta del primo racconto di un viaggio (basterà citare l’emblema di tutti i viaggi, quello di Dante nell’al di là, nel luogo eterno per eccellenza) ma del primo con le caratteristiche sopra esposte. A partire dal Trecento si è quindi diffusa questa letteratura, ricca di descrizioni paesaggistiche, naturali e culturali, e ricca quindi di emozioni. Per sintetizzare questo primo legame si potrebbe dire che si tratta di una sorta di viaggio turistico in versione tascabile!



Maturità 2019: novità delle simulazioni

Maturità 2019: novità della prima prova di italiano

• 2 tracce di analisi del testo(Tipologia A);

• 3 tracce di testo argomentativo(Tipologia B);

• 2 tracce per il tema di attualità(Tipologia C).



