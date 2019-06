Maturità 2019, l’esame di Stato dalla A alla Z: tutto quello che c’è da sapere

A come Alternanza scuola-lavoro

B come Buste



C come Credito scolastico

D come Date

E come Educazione Civica

F come Fisica

G come Griglia di valutazione

I come Invalsi di quinta superiore

L come Latino

M come Maturandi

N come Notte prima degli esami

Guarda anche: Notte prima degli esami 2019



O come Orale

P come Prove scritte

R come Regole

S come Storia

T come Tassa d’esame

U come Università

V come Voto finale

Z come Zero...bocciati

Laè destinata a rimanere ben scolpita negli annali della scuola italiana. Sarà, infatti,, la legge voluta dal governo Renzi e definitivamente messa in pratica dall’esecutivo giallo-verde. Per questo, mai come quest’anno, l’interesse è altissimo; non solo da parte degli studenti. Erano più di vent’anni che – tranne qualche aggiustamento – l’esame non si rifaceva il look. Skuola.net, con questo breve ‘alfabeto’ della maturità, vuole riassumere i passaggi principali che separano gli studenti dal diploma per fronteggiare tutte le novità in arrivo.Non è vincolante per l’ammissione all’esame, masi ritaglierà comunque un ruolo importante all’interno della. I ragazzi, infatti, dovranno portare e discutere all’orale una(a scuola o presso le aziende) per avvicinarsi al mondo del lavoro.Uno degli incubi maggiori dei maturandi. Le ormai famose (e pressoché sconosciute) buste dell’orale. La loro ‘casa’, ancora una volta,. I candidati, appena si siederanno, dovranno scegliere una busta (su tre a disposizione) all’interno della quale ci sarà lo. Un’immagine, un brano, una formula, un documento, ecc.che dovranno permettere ai maturandi di fare collegamenti tra le materie.Come la. Ormai buona parte del voto finale è costruita non tanto. Il curriculum dell’ultimo triennio delle superiori, infatti, potrà portare in dote ai ragazzi fino a 40 punti (quasi la metà del punteggio massimo, che rimane 100, con eventuale lode): fino all'anno scorso erano solo 25 punti.Un’informazione sempre utile. Visto che, secondo un recente sondaggio di Skuola.net, 1 maturando su 5 ancora non sa quando inizieranno gli esami., quella d’indirizzo. Dopodiché si passerà direttamente all’orale, grosso modo da lunedì 24 giugno in poi (le commissioni dovrebbero impiegare pochi giorni a correggere gli scritti). Per questo la fine potrebbe essere anticipata rispetto al passato, anche prima dell’inizio di luglio.Nei documenti ufficiali viene indicata come: l’organizzazione dello Stato e delle istituzioni, i diritti, le regole base della convivenza civile, l’educazione alla legalità, quella ambientale, quella alla salute, ecc. Cosa c’entra con la maturità? Ebbene, ci sarà anche lei. Sempre all’orale. Sebbene gli studenti non lo affrontino a sufficienza a scuola, il Miur ha deciso che durante il colloquio dovranno rispondere anche a questo tipo di domande.Per laentra nello scritto di maturità. Ovviamente le ‘cavie’ saranno i maturandi dei licei scientifici che, durante la seconda prova, dovranno dimostrare di conoscere la materia per poter svolgere i problemi e i quesiti proposti. Ma non basta, perché la presenza di Fisica non vuol dire che non ci sarà Matematica. Perché, da quest’anno,Visto il radicale cambiamento, specie delle prove scritte, il ministero dell’Istruzione ha deciso di agevolare il lavoro dei commissari di maturità predisponendo, in modo che ilEnnesima novità. Durante la scorsa primavera, anche i maturandi hanno dovuto svolgere. In base all’impianto originario della riforma dovevano essere anche condizione preliminare per l’accesso all’esame. Con gli ultimi aggiustamenti, però, l’obbligo è venuto meno. Ma solo quello che legava i test sulle competenze alla maturità (probabilmente diverrà operativo dal 2020). Per questo tutti gli studenti di quinto superiore hanno dovuto sostenerle, tranne in casi d’impedimento grave. Lo prevede la legge.Suscita sempre interesse la materia della versione che dovranno svolgere in seconda prova i maturandi del liceo classico. L’anno scorso fu Greco. Stavolta, seguendo la regola dell’alternanza (che, ricordiamo, non è scritta da nessuna parte ma è solo una consuetudine), è uscito Latino. Gli studenti avranno tirato un sospiro di sollievo? Neanche per sogno. CCosì, oltre alla versione di latino, dovranno fare l’analisi di un testo in Greco.Saranno circa. Il Miur ha comunicato quanti risultano, ad oggi, gli iscritti alla maturità (sono 520.263). Qualche pezzo si perderà per strada ma, alla fine, la quota dovrebbe essere quella. Tra loro, quasi la metà saranno liceali (attorno ai 220mila), provenienti soprattutto dallo scientifico e dal linguistico. Meno di 150mila gli studenti degli istituti tecnici, circa 90mila quelli dei professionali.Da quando è stata scritta – anno 1984 - la canzone di Antonello Venditti è ormai diventata la colonna sonora di milioni di maturandi. Da 19 anni, però, ‘Notte prima degli esami’ è anche sinonimo di Skuola.net. Perché le ore che precedono la maturità molti le passeranno in bianco. Per loro, anche quest’anno,Una mini rivoluzione, come in parte anticipato, quella che ha investito il. La tesina, ciambella di salvataggio per generazioni di maturandi, va in pensione e viene sostituita dalla relazione sull’alternanza scuola lavoro., il cui contenuto servirà proprio a valutare le capacità di ragionamento dei ragazzi. Come detto, entrano le domande su Cittadinanza e Costituzione. Per il resto rimane la possibilità di essere interrogato su tutto il programma svolto a scuola.La riforma spinge sull’acceleratore anche per quel che riguarda le. Apparentemente facilità il compito agli studenti: gli scritti passano da tre a due (sparisce la terza prova , croce e delizia dei vecchi maturandi). Nei fatti non è propriamente così:(con, ad esempio, matematica e fisica allo scientifico e latino e greco al classico) è facile si trasformi in uno scoglio difficile da aggirare.: saranno sempre 7 le tracce ma distribuite in maniera diversa (ci saranno due autori per l’analisi del testo, il tema argomentativo sostituisce il saggio breve, niente tema storico, doppio tema di attualità). Dell’orale abbiamo già detto.È bene ricordare alcune regole base per evitare gli studenti vanifichino gli sforzi di cinque anni per una banale distrazione. Gli orari: le prove scritte iniziano alle ore 8:30 (o poco dopo, dipende da quanto ci mettono le commissioni a predisporre i dossier per tutti). Per quell’ora, però, tutti dovranno essere seduti in classe; la campanella suonerà prima. Per gli orali, invece, fa fede il calendario (data e ora) che verrà predisposto dopo gli scritti. Passiamo agli smarpthone e agli altri dispositivi tecnologici (tablet, smartwatch): sono assolutamente vietati (non basta tenerli spenti, vanno consegnati all’ingresso in aula). I fogli protocollo: possono essere usati solo quelli timbrati dalla scuola (se ne possono chiedere quanti se ne vogliono). Infine, il documento: senza non si possono iniziare le prove. È sempre un momento ufficiale.È bene approfondire ulteriormente questo capitolo. Si sta discutendo molto del fatto che. Le cose non stanno propriamente così. È vero, infatti, che non c’è più una traccia esplicitamente storica. Ma la conoscenza delle vicende, in particolare di quelle del ‘900, diventerà fondamentale per svolgere tutte le tipologie. Nei materiali predisposti come traccia non mancheranno richiami alla storia recente. Il problema, semmai, è che la storia contemporanea sia trascurata dalle scuole: secondo un altro sondaggio di Skuola.net, solo 3 studenti su 5 sono arrivati fino a giorni nostri.Forse non tutti sanno che perè necessario pagare una, come per le altre prove di selezione organizzate dallo Stato, allegandola allaall’esame. Predisporre i materiali e pagare il personale scolastico ha, infatti, i suoi costi. L’importo, però, è abbastanza contenuto: per la Maturità è di 12,09€. Lo stesso vale per il ritiro del diploma: bisognerà pagare 15,13€. Ecco spiegata la destinazione dei soldi che, probabilmente, la scuola vi ha chiesto negli scorsi mesi.E dopo il diploma? Quasi tutti vanno all’università. I numeri ci dicono che, in media, circa 2 maturandi su 3 si iscrivono ad una facoltà universitaria. Solo 1 su 10 cercherà subito lavoro. Ma questi sono quelli che già sanno cosa fare. Una fetta importante di diplomati, però, non ha le idee chiare. L’anno scorso, alla vigilia della maturità, ben 2 studenti su 5 avevano raccontato a Skuola.net di non aver ancora minimamente deciso la strada da intraprendere dopo gli esami.Il, con. Lode che è ottenibile solo se si è fatto un percorso impeccabile, e con il parere positivo unanime della commissione. Oltre al(che, come visto, pesa 40 punti), pesano sul diploma il punteggio delle ormai tre prove, equiparate a 20 punti massimi l'una, e l'eventuale bonus di 5 punti che la commissione può assegnare in caso ritenga che un alunno si sia dimostrato particolarmente brillante.I numeri parlano chiaro: una volta. Lo scorso anno, ad esempio, secondo i dati diffusi dal Miur appena lo 0,4% dei maturandi ha dovuto ripetere l’anno. Il vero sbarramento avviene prima,: qui, sempre alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, furono fermati ben 4 studenti su cento. Dieci volte in più rispetto agli esami. Quindi, niente paura: nonostante l’ansia della vigilia, la maturità quasi sempre non è altro che una formalità.