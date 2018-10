Maturità 2019, griglia di valutazione unica per le prove scritte

Sono tante le novità relative alla nuova maturità 2019: due prove scritte invece di tre, più l’orale; più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico; si parla anche di griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte.

Queste sono alcune delle novità che entreranno in vigore a partire dalla maturità 2019 e che sono state comunicare dal Miur grazie a una circolare sull'esame di Stato inviata a tutte le scuole allo scopo di fornire un chiaro quadro sia ai docenti che agli studenti. Relativamente alla questione dei crediti scolastici per la maturità, si darà più peso al corso di studi, quindi i crediti dell'ultimo triennio potranno arrivare fino a 40 (diversamente dai 25 previsti fino ad ora).



Griglia nazionale per la correzione delle prove scritte: come funziona

Ma cosa significaAssieme alla, alle scuole sono stati inviati anche sue importantidi tipo operativo. Uno è il, che guiderà nella preparazione delle tracce della prima prova, e l'altro sono le. Per, dobbiamo aspettare ancora che siano realizzate dal Miur, per scoprire quali saranno e fornirvi un esempio.Partiamo innanzitutto dalla ragione per cui si è reso necessario. La scelta, contenuta nelviene incontro all'esigenza di fornire, facendo riferimento a quelle che sono state – negli scorsi anni – le esperienze con le, generalmente positive e ben accolte.Il Miur ci tiene a specificare come costruire delle griglie di valutazione non sia facile, considerata la diversità dei contenuti delle tracce. Definire dei dei descrittori "a priori" è complicato, tuttaviasi può intendere un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno studente rispetto a una serie di stimoli/consegne/obiettivi.Esse sono composte da una serie di indicatori, quali parametri ed elementi di valutazione, che a loro volta sono declinati in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli ai quali viene assegnato un risultato in termini numerici.I modelli più comunemente usati sono quello della griglia di punteggio ad intervallo o della griglia di punteggio massimo. A ciascun indicatore viene assegnato un intervallo di variazione o un punteggio massimo.? Verranno individuati, per ogni disciplina glicon i massimi punteggi associati a ciascuno di essi. I descrittori di livello verranno definiti dalle Commissioni.