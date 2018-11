Maturità 2019, educazione civica all'orale: le possibili domande sulla Costituzione

Nelle ultime ore si sono accesi i riflettori sulla possibile introduzione di una nuova materia tra quelle oggetto dell’orale di Maturità: ‘Cittadinanza e Costituzione’ (in pratica la vecchia educazione civica), che farebbe la sua prima apparizione nell'esame di Stato 2019. In realtà non è una novità: le tracce di questa decisione si potevano trovare già nel decreto 62/2017, che dava il via libera alla riforma della maturità. Manca solo l’ufficialità (attesa a breve). Ora, però, i tempi stringono e gli studenti iniziano a farsi soprattutto una domanda: cosa potrebbero chiedermi?

Sul web stanno infatti crescendo le ricerche di possibili spunti. L’indiziata numero uno è la Costituzione Italiana, perché proprio sulla nostra Carta Fondamentale si potrebbero concentrare gran parte delle domande delle commissioni d’esame. Noi di Skuola.net abbiamo provato a fare un po’ di chiarezza.





Forme di Stato e Forme di governo

Alla base dell’educazione civica c’èquello che si deve necessariamente conoscere sono, in particolare quello italiano. È fondamentale, ad esempio,(Stato assoluto, liberale, democratico, totalitario, fascista, socialista, federale, sociale) da quelle di(presidenziale, parlamentare e semi-presidenziale) e riuscire a rispondere a domande

Potrà, poi, essere chiesto un confronto fra la monarchia e la repubblica, visto che riguarda la nostra storia (con possibili accenni al referendum del 1946) o fra il Senato e la Camera dei deputati (i due rami del Parlamento italiano). Può essere utile sapere anche a quali aree di pertinenza fanno riferimento i tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), quali sono le differenze che intercorrono fra l’uno e l’altro e a quali organi o figure spetta la facoltà di disporne e di detenerne il controllo e il diritto di esercitarlo.

Per ciò che riguarda invece la nostra repubblica, si devono conoscere abbastanza bene gli organi in cui si struttura: il Parlamento (composizione, poteri, funzionamento), il Presidente della Repubblica e le sue prerogative, il Governo e i vari ministeri.

La Costituzione italiana

Ovviamentema semplicemente di avere padronanza delle nozioni o articoli base e di possedere una certa capacità di ragionamento in materia. Se proprio dovessimo riassumere i punti cardine, potrebbero essere:della storia repubblicana (a partire dal già citato: 1° gennaio del 1948), dila Costituzione (, più le disposizioni transitorie e finali),dell’ordinamento e l’organizzazione generale della Repubblica, il processo di revisione costituzionale.

Un focus particolare, ovviamente, potrebbe essere dedicato ai diritti e doveri fondamentali; alla prima parte della Carta. Quindi è bene fare particolare attenzione al primo articolo, con cui si apre la Costituzione: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Ma anche all’articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Diritto di voto

Diritto al lavoro

Diritto internazionale

Quali saranno le domande di educazione civica?

è sicuramente il diritto di voto. Bisogna essere preparati a cenni storici relativi, e in relazione a questo saper distinguere ad esempio fra, e allo stesso tempo fra. All’interno di questo discorso, in generale, si devono conoscere anche, ovvero se è chiamato a farlo in forme di governo di(in cui elegge direttamente sia il parlamento che il capo del governo) o di(in cui elegge solo il parlamento). Infine è necessario conoscere lae le variepreviste nel nostro Paese, come ad esempio la distinzione fra referendum, elezioni amministrative, ballottaggi ecc.Parte integrante della nostra Repubblicacome ci ricorda anche parte del già citato primo articolo su cui si apre la Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». In materia legislativa basta sapere che. Invece, più probabili possono essere domande a sfondo storico relative, accessibili in seguito anche alle donne.Essendo la nostra Repubblica parte integrante dell’Unione Europea ed essendo partecipe del processo di globalizzazione mondiale, non si può non gettare uno sguardo alNon solo possono essere quelle relative alle, ma anche quelle relative ai processi da cui è scaturita(ONU), la sua azione (come ad esempio quelle relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali).Quello che è fondamentale ricordare sempre è che l’Educazione civica(non a caso l’insegnamento viene affidato ai docenti che detengono l’insegnamento di quest’ultima) e tutte le evoluzioni e conquiste nelle forme di governo e nei diritti della persona, del lavoro e della libertà di espressione e di voto si intrecciano indissolubilmente con le vicende storiche. Dopo che vi sarete documentati sui libri di testo, il consigliosia cartacei sia online giacché lo studio dell’educazione civica è per lo più mnemonico.