Scegliere l'università: i migliori consigli per orientarsi

Come orientarsi

1. Pensa con la tua testa

2. Non esiste solo l'università

3. Conosci le tue potenzialità

4. Informati

5. Consulta i siti web

6. Visita le università

7. Ascolta gli studenti universitari

Preoccupatissimi saranno tutti quegliche hanno già deciso di tentare i test d'ingresso per le facoltà ad. E che dire, invece, di coloro che, ad oggi, ancora non sono certi di quale strada vorranno percorrere una volta preso il diploma?ha pensato di riservare loro degli utili consigli per aiutarli a districarsi nelloPer chi è abituato ai, ai compagni di sempre e a prof che conoscono il loro carattere, rendimento e metodo di studio, l', vista da fuori, sembrerà una jungla inestricabile e misteriosa. Ma niente paura:con attenzione il percorso più giusto è il primo passo per sconfiggere questo spaventoso mito di ogniPer prima cosa è importante che siate voi a fare la: l'Università rappresenta il primo passo verso la costruzione di voi stessi e del vostro futuro, quindidi amici, genitori, parenti e professori. Trovarvi aargomenti che non vi appassionano solo perché papà pensa che ilsia la lingua del futuro vi rallenterà, demotiverà e, nel peggiore dei casi, bloccherà.Ricordatevi chead intraprendere la strada della c. Se siete appassionati die pensate di avere del talento potete scegliere una delle alternative messe a disposizione dall', che vanno dalle numerosesia statali che legalmente riconosciute agli istituti musicali pareggiati e ai 58in tutta Italia.Che si tratti di Università o di uno dei percorsi alternativi appena descritti, l'importante è che sappiate. Quali sono le vostre? Quanto in alto siete sicuri di poter arrivare?, col rischio poi di annoiarvi o, peggio, sentirvi inadeguati.Quando si deve prendere una decisione considerata così importante a livello personale, ovviamente è utile e, in questo caso, necessario, raccogliere ilpossibili. Le, a questo riguardo, capiscono le necessità dellee mettono a loro disposizionePrima di tutto, è importante imparare a districarsi nei: da lì è possibile consultare ie quindi conoscere nel dettaglio qualisi andranno ad affrontare, con quali docenti e con quali libri di testo.Per chi preferisse, invece, unsia con l'ambiente universitario vero e proprio che con docenti, collaboratori e altri studenti, esistono ben due soluzioni. Ogni Università, infatti, gestisce degli, con orari di apertura al pubblico facilmente consultabili online, in cui potersi recare per sciogliere i numerosi dubbi che vi attanagliano. Preparatevi, in caso, una! Altra opzione, ancor più diretta e reale, è sicuramente quella degli. Pochi mesi prima delle date di iscrizione o dei test d'ingresso i variorganizzano delle, con conferenze, stand informativi, corsi e colloqui individuali. In questa sede, poi, c'è anche la possibilità di ricevere la, un opuscolo informativo in cui si cerca di rispondere a tutte le domande e le perplessità più comuni.Ultimo consiglio chesi sente di darvi è quello di ascoltare anche la voce di chi, per quei corridoi, ci è passato prima di voi e sa di cosa si sta parlando. Non c'è niente di più efficace, infatti, delproprio al corso di studi a cui siete più interessati. Ma come fare per raggiungerli e contattarli? Durante glimoltisaranno senza dubbio gestiti da studenti, ai quali potrete rivolgere tutti i vostri. Inoltre, nell'era dei, di certo non potete farvi sfuggire l'occasione di iscrivervi aidelle varie facoltà. La maggior parte sono totalmente gestiti dae risultano essere un buon metodo di confronto e aiuto reciproco. Perché non sfruttarli, poi, per instaurare fin da subito delle

Francesca Fortini