Maturità 2019, tasse esame di Stato: bollettino e cosa pagare

La Maturità 2019 si avvicina e oltre a dover studiare, cercando di non rimanere indietro con i programmi delle diverse discipline, e a sanare le lacune accumulate fino ad ora, i maturandi non devono assolutamente dimenticare di pagare la tassa d’esame e quella di diploma. Eh già, perché l’esame di Stato presuppone anche questo, non solo arrivare preparati! Per capire di cosa si tratta, perché devono essere pagate e quali scadenze devi rispettare per il pagamento, ti conviene leggere con molta attenzione questo articolo e magari prendere anche qualche appunto…fidati potranno esserti molto utili tra qualche settimana. Tranquillo, al momento nessuna delle due tasse è scaduta, quindi non rischi di essere moroso!

Maturità 2019: le tasse da pagare

Maturità 2019: la tassa di esame

Maturità 2019: la tassa di diploma

Maturità 2019: come compilare il bollettino

Per poter sostenere l’esame di Maturità 2019, e una volta superato (o almeno si spera) portare a casa il tanto sudato diploma,magari di mamma e papà visto che si tratta di tasse scolastiche e non di uscite dovute a dei tuoi sfizi! Si hai capito proprio bene,per poter affrontare l’esame di Stato. Oltre a queste, però, non bisogna pagare obbligatoriamente altro, quindi se per assurdo la scuola ti chiedesse di far fronte ad altri contributi di qualsiasi altro tipo, sappi che non sono necessari ma puramente facoltativi. Puoi quindi, a differenza dei primi due che di cui ti abbiamo parlato fino a ora, non pagarli senza nessuna conseguenza!Non solo la media e tanto studio, per poter affrontare la Maturità 2019, così come accaduto in passato quindi non provare a tirare fuori qualche lamentela,che serve proprio a poterlo sostenere. Se stai pensando di non pagare per poter non affrontare la Maturità, sappi che è inutile: devi pagare e affrontare l’esame! Questa tassa vae di solito va inoltrata direttamente dalle segreterie. L’importo da pagare è abbastanza irrisorio, si tratta infatti die non è prevista una rateizzazione come dettato dall’art. 3 Decreto Ministeriale Finanza del 16 settembre 1954.con un’apposita comunicazione. Non ti resta quindi che attenderla e nel frattempo anticipare ai tuoi genitori che dovranno darti 12.09 euro per pagare la tassa d’esame!Anche ladeve essere pagata in un’unica soluzione e non c’è possibilità di rateizzarla. Questae come previsto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 1987 n.146 non sonoQuindi per capire se rientri i una delle eccezioni previste, ti conviene leggere attentamente la circolare ministeriale, potrai così scoprire se per ritirare il tuo diploma dovrai pagare 15,13 euro, una cifra più bassa o se sei addirittura esonerato. Cosa aspetti, corri a cercare sul sito del Ministero questa circolare così potrai toglierti subito il dubbio!Se non hai mai compilato un bollettino, niente panico perché ti aiutiamo noi di Skuola.net a capire come si fa e poi ricorda che come dice il famoso detto “c’è sempre una prima volta”, anche per laDi solito in questi casi, per facilitarti il compito e velocizzarlo, è meglio usare un bollettino prestampato che puoi ritirare facilmente presso qualsiasi ufficio postale. Il versamento per la tassa d’esame e di diploma vacome stabilito dal Decreto Legislativo numero 297, art. 200 del 16 aprile 1984. Se quindi deciderai di utilizzare uni campi che dovrai compilare solo quelli che vedi qui sotto:- la causale del versamento- la classe frequentata- dati personaliIl resto, infatti, come avrai immaginato, è già scritto quindi non devi preoccuparti di inserire altro oltre a quanto ti abbiamo elencato qui sopra. Se invece deciderai di usaremagari per metterti alla prova a tutto tondo con il tuo primo bollettino, dovrai compilare tutti questi dati:- numero del conto corrente del destinatario- l’importo della cifra versata- l’intestazione del beneficiario ( ovvero della tua scuola)- la causale- i tuoi datiIn attesa di scoprire quali saranno le scadenze dettate dal Ministero dell’Istruzione per il pagamento del bollettino della tassa d’esame e della tassa di diploma, comunicate attraverso un’apposita circolare,