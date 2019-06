Notte prima degli esami 2019: aspetta la Maturità in diretta insieme a noi!

Che cos’è la Notte prima degli esami

I protagonisti di Notte prima degli esami 2019

I consigli degli esperti

Come interagire in diretta a Notte prima degli esami

Andare sulla pagine della Skuola | Tv e scrivere il tuo messaggio

Andare sul canale YouTube di Skuola.net e commentare la puntata

Intervenire su Facebook nella diretta streaming di Notte prima degli esami

Saranno oltre 500mila maturandi che quest'anno si apprestano ad affrontare il loro. Tante cose sono cambiate: lanon è più la stessa e le famigeratesono lì ad aspettare i maturandi a un passo dal traguardo finale. Prima del mostro finale, però, il percorso è lungo e impervio: si inizia ilcon la rinnovatae si continua ilcon la rivoluzionata. Per fortuna, tra tante novità, c'è qualcosa che non cambia mai da 19 anni:! Da quasi vent'anni, infatti, accompagniamo gli studenti durante tutta la notte verso il tanto temuto esame, fino all'alba., proprio quando entrerai in classe per svolgere la prima prova. Il nostro scopo, così come negli anni precedenti, non è solo quello di tenerti compagnia, in un momento così importante della tua vita, ma soprattutto quello di darti utilissimi consigli su come svolgere le prove e gestire l’ansia.Se ancora non sai di cosa si tratta, te lo spieghiamo subito e scoprirai perché non puoi perdertela! Ben 12 ore di diretta streaming, con continui aggiornamenti sue previsioni sulle tracce, veloci ed efficaci recap sulle prove e, grazie alla presenza di esperti del mondo della scuola, tantissimi consigli su come superare gli esami. Non mancheranno poi momenti di svago e di puro divertimento. A farvi compagnia fino al fatale ingresso a scuola per la prima prova, ci saranno vip, influencer, esperti. Per sapere i nomi, dovrete pazientare ancora qualche giorno. Ma intanto siamo sicuri dei conduttori.A condurre la prima parte della serata, due volti noti nella community di Skuola.net., giornalista e conduttore, che già conoscete grazie alle nostre videochat. A fargli da partner,, attrice e presentatrice, protagonista delle nostre interviste fuori dalle scuole. Saranno loro a tenerti compagnia dalle 20 fino alle 24. Se poi sai già che l’insonnia non ti abbandonerà allo scoccare della mezzanotte, tranquillo, perché la nostra diretta proseguirà fino alle 8 del mattino. Al loro posto arriverà un trio ormai consolidato: per il secondo anno consecutivo, la diretta notturna è tutta nelle mani di Ida, che sarà con voi ben 12 ore consecutive, insieme ad Alessandro e Noemi: una squadra che si è resa vincente anche nelle passate edizioni!Se non vuoi perdere la ‘’ allora sintonizzati sui nostrie naturalmente sul nostro sito. Ricorda che potrai, come sempre, intervenire in diretta!Oltre a tanti vip d’eccezione, le cui identità non possiamo svelarti al momento, nel nostro studio arriveranno anche esperti del mondo della scuola e non solo. Saranno proprio loro, dall’alto della loro professionalità ed esperienza, a darti i consigli per affrontare la maturità nel modo giusto. Se quindi hai dei dubbi e sai che i tuoi prof non sarebbero esaustivi nel chiarirli, allora inizia a preparare le domande per i nostri esperti. Dopo aver seguito la nostra diretta avrai le idee chiare su tutto ciò chePer fare le tue domande ai vip, agli esperti o semplicemente per interagire in diretta con i conduttori di Notte prima degli esami ti basta:E poi ricorda: noi di Skuola.net saremo pronti fin dalla mattinata delle prove per seguire tutte le novità sulle. E anche quest'anno la Helpline su WhatsApp sarà attiva dal 10 giugno tutti i giorni. Insomma se hai bisogno di aiuto e vuoi farci domande, ecco i nostri contatti: