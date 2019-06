Date orali maturità 2019: il calendario del colloquio d'esame

Quando iniziano gli orali maturità 2019

Dopo le due prove scritte, a giugno quasi finito mancherà solo l’ultimo scoglio, quello che spaventa di più gli studenti: il colloquio orale di maturità 2019 . Ad aumentare l’ansia dei ragazzi contribuisce anche il fatto di ignorare quando sarà il loro turno di presentarsi davanti alla commissione., e questo incide anche su quando finiscono gli esami di maturità 2019 Infatti, mentre le date della maturità 2019 per le prove scritte sono decise dal Ministero dell’Istruzione, quella dei colloqui è decisa dalla commissione d’esame in seduta plenaria, quest'anno prevista il 17 giugno. Solitamente i colloqui iniziano una settimana dopo la fine degli scritti e sicuramente dopo l'uscita dei risultati di questi di cui ne viene data comunicazione tramite affissione nella bacheca della scuola.Guarda anche:Per quanto riguarda l’ordine dei candidati che dovranno presentarsi al colloquio,che corrisponde all’iniziale del cognome del candidato a cui toccherà l’amara sorte di dare il via ai colloqui. Da quella lettera si procede seguendo un ordine alfabetico. Secondo quanto indica il regolamento delle prove dell' esame di Stato (O.M. n. 252 del 19-04-2016): "Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata,, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e,. È altresì determinata, che deve essere unica per le due classi/commissioni. AI fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe".Come in ogni cosa, esistono dei casi particolari. Per esempio, può accadere che i vostri colloqui vengano interrotti da prove suppletive degli scritti a causa di qualche vostro compagno che, per motivi giustificati, non abbia potuto svolgere le prove insieme a voi. In questo caso, abbiate un po’ di pazienza. Infatti, sappiamo bene che,, la maggior parte di voi non veda l’ora di toglierselo e finire, una volta per tutte, la sua Maturità. Ma state tranquilli, non dovrete aspettare ancora molto. Infatti, nel caso di interruzione per prove suppletive i colloqui riprenderanno il giorno successivo la loro fine, anche se questo corrispondesse al sabato. La, insomma, può essere variabile, ma non dovrebbe andare oltre la seconda settimana di luglio al massimo.Serena Rosticci