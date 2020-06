Maturità 2020 orale, analisi del testo su Pascoli: come si fa, poesie ed esempi

Come funziona il maxi orale maturità 2020 per l’analisi del testo

Ilin gioco, come ormai ben sappiamo, dal momento in cui le scuole sono state chiuse per l’emergenza Covid e per la pandemia che ha toccato l’intero pianeta. Scomparse tutte le prove scritte, rimane solo il colloquio. Si tratta di una mega prova che condensa tutte le parti principali delle tre prove d’esame in una sola, della durata di circa un'ora.Vediamo allora di capire come funzionerà la, prevista al posto della prima prova, dele focalizzandoci in particolare su. Che succederebbe se fosse lui il protagonista della vostraRipassiamo un momento la questione. Non essendoci più le prove scritte singole i punteggi verranno assegnati come segue: 60 punti massimi per il credito scolastico e. 100 e 100 e lode vengono assegnati all’unanimità dalla commissione. C’è anche la possibilità, se una prova orale è particolarmente brillante, di ottenere 5 punti bonus che concorrono ad aumentare il punteggio ma non a raggiungere la lode. Scendendo nel merito della struttura dell’orale, il colloquio si divide in cinque fasi; tra queste troviamo anche la parte di analisi del testo. Al candidato verrà chiesto didal punto di vista retorico, stilistico, storico e contenutistico. In questa parte si verificano le competenze che, in tempi normali, vengono testate con la prima prova scritta.Cosa succede se al maxi colloquio viene domandata l’? Indubbiamente ci troviamo di fronte a una delle possibilità, considerato che il maggior poeta del Decadentismo italiano è e rimane uno dei preferiti alla maturità . Quali sono le poesie di Pascoli che, più probabilmente, potrebbero essere chieste alla maturità 2020? Vediamo insieme cinque titoli andando a contestualizzare la poesia e vedendo insieme gli esempi di analisi del testo utili per allenarsi in previsione dell’esame.Questa poesia di Giovanni Pascoli è frutto del suo periodo più maturo. Scritta in occasione delle nozze dell’amico Gabriele Briganti e inserita nella raccolta di poesie Canti di Castelvecchio, il testo della poesia è uscito in forma di opuscolo nel 1901 per poi essere inserita nella raccolta nel 1904.E s'aprono i fiori notturni,nell'ora che penso a' miei cari.Sono apparse in mezzo ai viburnile farfalle crepuscolari.Da un pezzo si tacquero i gridi:là sola una casa bisbiglia.Sotto l'ali dormono i nidi,come gli occhi sotto le ciglia.Dai calici aperti si esalal'odore di fragole rosse.Splende un lume là nella sala.Nasce l'erba sopra le fosse.Un'ape tardiva sussurratrovando già prese le celle.La Chioccetta per l'aia azzurrava col suo pigolìo di stelle.Per tutta la notte s'esalal'odore che passa col vento.Passa il lume su per la scala;brilla al primo piano: s'è spento...E' l'alba: si chiudono i petaliun poco gualciti; si cova,dentro l'urna molle e segreta,non so che felicità nuova.Dalla raccolta di poesie Myricae, il breve componimento descrive un fenomeno meteorologico con tratti impressionistici. La scena descritta è da leggere in chiave metaforica, con il paesaggio umanizzato attraverso un’oggettivazione che qualifica l’animo umano.E cielo e terra si mostrò qual era:la terra ansante, livida, insussulto;il cielo ingombro, tragico,disfatto:bianca bianca nel tacitotumultouna casa apparì sparì d'un tratto;come un occhio,che, largo, esterrefatto,s'aprì si chiuse, nella notte nera.Anche questa poesia è stata inserita nella raccolta di poesie Myricae. La lirica mette al centro la figura del padre di Pascoli, Ruggero, assassinato il 10 agosto 1867, la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, vissuta quasi come uno specchio della vicenda e della sofferenza dell'autore. Il componimento è stato pubblicato nel 1896. Uno dei temi cardine della poesia è quello del nido, visto come rifugio dai dolori della vita umana.San Lorenzo, Io lo so perché tantodi stelle per l’aria tranquillaarde e cade, perché sì gran piantonel concavo cielo sfavilla.Ritornava una rondine al tetto:l’uccisero: cadde tra spini:ella aveva nel becco un insetto:la cena dei suoi rondinini.Ora è là come in croce, che tendequel verme a quel cielo lontano;e il suo nido è nell’ombra, che attende,che pigola sempre più piano.Anche un uomo tornava al suo nido:l’uccisero: disse: Perdono;e restò negli aperti occhi un gridoportava due bambole in dono…Ora là, nella casa romita,lo aspettano, aspettano in vano:egli immobile, attonito, additale bambole al cielo lontano.E tu, Cielo, dall’alto dei mondisereni, infinito, immortale,oh! d’un pianto di stelle lo inondiquest’atomo opaco del Male!Novembre fa parte anch'essa della raccolta Myricae. Ambientata ovviamente nel mese da cui prende il titolo, precisamente nel giorno 11, la poesia è conosciuta anche come "L'estate di San Martino" ed esprime il tipico dolore del commemorare le persone che non ci sono più nel mese dei morti. Tipico in questa poesia l'uso di metafore naturali e di onomatopee.Gemmea l'aria, il sole così chiaroche tu ricerchi gli albicocchi in fiore,e del prunalbo l'odorino amarosenti nel cuore...Ma secco è il pruno e le stecchite piantedi nere trame segnano il sereno,e vuoto il cielo, e cavo al piè sonantesembra il terreno.Silenzio, intorno; solo, alle ventateodi lontano, da giardini ed orti,di foglie un cadere fragile. E' l'estate,fredda, dei morti.Il componimento di Pascoli è incentrato sui momenti della sua fanciullezza, evidenziando squisitamente sia il pensiero che la poetica dell’autore. La riflessione veicolata dalla poesia è quella che sia meno penoso morire da giovani che da adulti.C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole,anzi d'antico: io vivo altrove, e sentoche sono intorno nate le viole.Son nate nella selva del conventodei cappuccini, tra le morte foglieche al ceppo delle quercie agita il vento.Si respira una dolce aria che sciogliele dure zolle, e visita le chiesedi campagna, ch'erbose hanno le soglie:un'aria d'altro luogo e d'altro mesee d'altra vita: un'aria celestinache regga molte bianche ali sospese...sì, gli aquiloni! E' questa una mattinache non c'è scuola. Siamo usciti a schieratra le siepi di rovo e d'albaspina.Le siepi erano brulle, irte; ma c'erad'autunno ancora qualche mazzo rossodi bacche, e qualche fior di primaverabianco; e sui rami nudi il pettirossosaltava, e la lucertola il capinomostrava tra le foglie aspre del fosso.Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbinoventoso: ognuno manda da una balzala sua cometa per il ciel turchino.Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,risale, prende il vento; ecco pian pianotra un lungo dei fanciulli urlo s'inalza.S'inalza; e ruba il filo dalla mano,come un fiore che fugga su lo steloesile, e vada a rifiorir lontano.S'inalza; e i piedi trepidi e l'anelopetto del bimbo e l'avida pupillae il viso e il cuore, porta tutto in cielo.Più su, più su: già come un punto brillalassù, lassù... Ma ecco una ventatadi sbieco, ecco uno strillo alto... - Chi strilla?Sono le voci della camerata mia:le conosco tutte all'improvviso,una dolce, una acuta, una velata...A uno a uno tutti vi ravviso,o miei compagni! E te, sì, che abbandonisu l'omero il pallor muto del viso.Sì: dissi sopra te l'orazioni,e piansi: eppur, felice te che al ventonon vedesti cader che gli aquiloni!Tu eri tutto bianco, io mi rammento:solo avevi del rosso nei ginocchi,per quel nostro pregar sul pavimento.Oh! te felice che chiudesti gli occhipersuaso, stringendoti sul cuoreil più caro dei tuoi cari balocchi!Oh! dolcemente, so ben io, si muorela sua stringendo fanciullezza al petto,come i candidi suoi pètali un fioreancora in boccia! O morto giovinetto,anch'io presto verrò sotto le zollelà dove dormi placido e soletto...Meglio venirci ansante, roseo, molledi sudor, come dopo una giocondacorsa di gara per salire un colle!Meglio venirci con la testa bionda,che poi che fredda giacque sul guanciale,ti pettinò co' bei capelli a onda tua madre...adagio, per non farti male.