Le novità previste per la maturità 2020

Quando si estrae la lettera dell'esame di maturità 2020?

Maturità 2020, cosa accade il giorno dell'esame

Il conto alla rovescia sta per terminare. Alle 8.30 diinizierà la. Un Esame di Stato diverso da tutti gli altri complice la pandemia in atto. Più di 500mila studenti si ritroveranno a partire da mercoledì prossimo per sostenere l'atto conclusivo del proprio percorso di studi.La vera grande novità sarà quella dell', solo per il 2020, delleL'esame si svolgerà esclusivamente con l'orale. Lo scritto, in realtà, non scomparirà del tutto, visto che si partirà dallache i candidati dovranno inviare via e-mail entro il 13 giugno sulla base della traccia già concordata con il proprio docente della materia di indirizzo (Greco/Latino al Classico o Matematica/Fisica allo Scientifico) entro il 1° giugno. La commissione - ed è un’altra novità di rilievo rispetto all’anno scorso - che sarà composta da 6 membri interni, più il presidente esterno a cavallo tra due commissioni. Decisamente questa sarà la Maturità più strana di sempre.Tutto questo sarà deciso tramite lche si svolgerà nella riunione plenaria della Commissione d'esame, prima dell'inizio degli esami. Negli anni passati la lettera veniva estratta da uno studente il giorno della prima prova scritta che invece quest’anno non sarà effettuata. Il tutto si svolgerà, invece, due giorni prima dell'inizio dell'orale, dunque,. Quel giorno la ciascuna commissione renderà noto anche il calendario dei colloqui, di massimo un'ora: saranno sentiti, salvo motivata esigenza organizzativa. Sarà affissa anche la data di pubblicazione delle valutazioni.L'arrivo degli studenti,, all’interno dell’istituto, dovrà essere programmato per fare in modo che esso avvenga solo poco prima dell’inizio del loro esame, proprio; quindi, indicativamente, 15 minuti prima dell'orario d'inizio. Inoltre, appena finita la prova i candidati sono tenuti a lasciare l'edificio il prima possibile. Durante l'esame. I commissari dovranno avere quella chirurgica (sarà fornita dalla struttura ospitante) per tutto il tempo di permanenza a scuola e dovranno sostituirla alla fine di ogni sessione (mattutina e pomeridiana).. Si potrà abbassare la mascherina solo se sarà rispettato il distanziamento sociale (almeno due metri di distanza). I colloqui potrebbero però finire nel giro di tre giorni, dunque dal 19 in poi potrebbero iniziare ad esserci le valutazioni finali.