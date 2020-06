Maturità 2020 e sicurezza: alla vigilia della prova studenti poco preparati sulle regole anti-Covid

Su mascherine e accompagnatori c'è tanta confusione

Quanti si presenteranno senza autodichiarazione?

Qualcuno pensa ancora che potrà fare l'esame online

Non bastava la normale tensione pre-esame di sempre. Stavolta ci si è messo pure il Coronavirus a complicare le cose. Deve essere stato questo uno dei primi pensieri dei maturandi quando hanno saputo che avrebbero dovuto sostenere il(già inedito di suo),. Perché proprio quest'ultimo punto sembra essere quello che sta mandandoche tra pochi giorni dovranno tornare a scuola per sostenere l'unica prova della travagliata Maturità 2020 Ilper il ministero dell'Istruzione. Per capirlo basta analizzare le risposte fornite dai 5mila maturandi che hanno partecipato a un sondaggio sul tema, effettuato ad appena una settimana dal via, nell’ambito di, la campagna di sensibilizzazione contro “fake news, bufale e leggende metropolitane” legate agli esami di Maturità che laporta avanti da tredici anni in collaborazione con il portale degli studenti Skuola.net.Leggi anche:È facile immaginare che. Ma non, come si sarebbe portati a pensare, per eccesso di superficialità. Esattamente il contrario. Circa, ad esempio,per tutta la sua permanenza nell'edificio scolastico,; quando, invece, le Linee Guida concedono allo studente, la possibilità di 'abbassarla' per svolgere il colloquio, se può mantenersi a distanza di almeno 2 metri dalla commissione. Approccio pessimistico pure per quel che riguarda eventuali: potrà assistere solo una persona extra (un genitore, un amico, il fidanzato, ecc.) ma, senza nessuno.Altro tema caldo è quello sulle: agli studenti (e ai commissari)ma gliche attesti l'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 ed eventuali contatti con persone positive al virus. Peccato che solo 1 su 3 ne sia al corrente;(46%); mentre il 19%, all'esatto opposto, è convinto che non ci sarà alcun controllo in tal senso. Lo stesso si può dire per la questione, secondo il documento basterà igienizzarsi frequentemente le mani (con i gel messi a disposizione dalla scuola), ma. È come se, a forza di sentire istruzioni (spesso contrastanti tra loro) per evitare il contagio da Coronavirus, tra gli studenti si sia diffusa una sorta di terrore da esame 'dal vivo'.L'unico passaggio veramente chiaro è quello dei: quasi tutti (92%) sanno che potranno arrivare circa 15 minuti del proprio esame e che dovranno andare via immediatamente una volta finita la prova; gli impreparati comunque non mancano: sono l'8% (proiettando il dato sul totale dei maturandi non sarà infrequente che qualcuno proverà a restare nei paraggi per incontrare gli altri compagni). Anche se: per quasi 1 maturando su 10 basta fare una richiesta al proprio istituto. Per fortuna la stragrande maggioranza (76%) sa che ciò potrà avvenire solo in rari e comprovati casi (soprattutto di salute); anzi, il 15% pensa addirittura che restare a casa sia vietato in modo assoluto. Dimenticando, forse, che è pur sempre la Maturità : un esame, a cui deve aver accesso il maggior numero possibile di ragazzi.