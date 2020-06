Maturità 2020 orale, analisi del testo su Montale: come si fa, poesie ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Manca sempre meno per l’inizio della Maturità 2020 e gli studenti stanno ultimando il ripasso generale per il. Con l’il modo di fare scuola ha subito cambiamenti radicali e ilha ben pensato di concentrare l’ esame di Stato in un’unica prova, un vero e proprioTra i momenti del colloquio vi è anche la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di. E se ti capitasse una poesia di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il contagio del coronavirus, quest’anno non ci saranno prove scritte all’esame di Stato. Il, però, ha pensato di concentrare elementi della prima e della seconda prova nell’unica prova prevista, il. Se nel primo momento dell’orale ci sarà la, il secondo momento prevede la discussione e l’analisi di un breve testo già oggetto di studio indurante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, attento testimone degli eventi più funesti del ventesimo secolo e critico osservatore dei tratti salienti della condizione umana di ogni tempo.Quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato una raccolta dellepiù importanti con tutte le informazioni da ricordare il giorno del colloquio orale.Montale è uno dei più grandi poeti della letteratura italiana del. Nelle sue opere si è presentato come acuto testimone delle, deima anche delle. La sua ispirazione ruota attorno a tre poli fondamentali: il, ile l’. A differenza di suoi coevi, rifiuta sicuramente ladella realtà ma la sua esistenza oscilla tra ile ladi fuga data all’atteso miracolo. Una delle sue costanti letterarie è il classicismo: egli afferma che solo attraverso le forme tradizionali si possono raccontare i. Ecco le cinque poesie più importanti dell’autore.Per meglio comprendere l’opera bisogna inquadrarla nel tempo in cui fu composta, tra il 1916 e il 1925. Già il titolo racchiude tutto il programma poetico di Montale: "". Infatti, la sua visione pessimista della condizione umana è trattata con un. Questo è dovuto alla sua precisa “”: il poeta non è mago ma un “savio disincantato e avveduto”. È proprio la concezione pessimistica dell’esistenza che avvicina Montale a Leopardi. Qual è, invece, l’unico rimedio al “male di vivere”? L’ "" che consente agli uomini di restare sereni e impassibili come gli dei del mondo antico.Spesso il male di vivere ho incontratoera il rivo strozzato che gorgogliaera l’incartocciarsi della fogliariarsa, era il cavallo stramazzato.Bene non seppi, fuori del prodigioche schiude la divina Indifferenza:era la statua nella sonnolenzadel meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.Meriggiare è una delle prime poesia dell’autore e sicuramente una delle più suggestive. Nelle prime strofe ritrae il, la Liguria, nell’ora in cui il sole brucia e abbaglia. Egli è tutto assorto ad ascoltare il frusciar di rettili tra i fischi schioccanti dei merli e a guardare sul terreno riarso e lungo i fili dell’erba il via via incessante delle formiche. Ma attenzione, l'intenzione del poeta è ben più profonda e non solo descrittiva: in quella muraglia che ha cima aguzzi di bottiglia egli scorge il simbolo della, condannato a ignorare che cosa vi sia al di là dell', al di là della suaMeriggiare pallido e assortopresso un rovente muro d’orto,ascoltare tra i pruni e gli sterpischiocchi di merli, frusci di serpi.Nelle crepe del suolo o su la vecciaspiar le file di rosse formichech’ora si rompono ed ora s’intreccianoa sommo di minuscole biche.Osservare tra frondi il palpitarelontano di scaglie di marementre si levano tremuli scricchidi cicale dai calvi picchi.E andando nel sole che abbagliasentire con triste meravigliacom’è tutta la vita e il suo travaglioin questo seguitare una muragliache ha in cima cocci aguzzi di bottigliaIn questa lirica il, motivo ricorrente nei desolati versi dell’autore, sembra essere assopito da uno. Scritta nel 1925 e raccolta in “”, la poesia presenta un altro dei famosi paesaggi di Montale. In una giornata irradiata dalla piena luce del mezzogiorno estivo l’autore scorge con evidenza spietata la desolazione della terra: non ci sono ombre, parvenze di cose o acqua nel torrente. In tanta desolazione si sente, però, un palpito di vita: unche preannuncia la pioggia benefica.Gloria del disteso mezzogiornoquand'ombra non rendono gli alberi,e più e più si mostrano d'attornoper troppa luce, le parvenze, falbe.Il sole, in alto, - e un secco greto.Il mio giorno non è dunque passato:l'ora più bella è di là dal murettoche rinchiude in un occaso scialbato.L'arsura, in giro; un martin pescatorevolteggia s'una reliquia di vita.La buona pioggia è di là dallo squallore,ma in attendere è gioia più compita.La poesia appartiene alla prima raccolta, "" del 1925, e avvia una riflessione sullae sull’che essa comporta. Se per Leopardi la felicità è la, una pausa tra una pena e l’altra, per Montale è un, un attimo che inebria l’anima. Il tema di questa lirica non si allontana molto dall’esistenza come dolore ma introduce unaalla quale non bisogna mai attaccarsi. Una volta perduta, infatti, “si prova un dolore immenso pari a quello di un bimbo che si è visto sfuggire di mano il palloncino”.Felicità raggiunta, si camminaper te sul fil di lama.Agli occhi sei barlume che vacilla,al piede, teso ghiaccio che s'incrina;e dunque non ti tocchi chi più t'ama.Se giungi sulle anime invasedi tristezza e le schiari, il tuo mattinoe' dolce e turbatore come i nidi delle cimase.Ma nulla paga il pianto del bambinoa cui fugge il pallone tra le caseLa lirica è tratta da “” (1939). L’occasione è data al poeta dall’osservazione di una semplice scena quotidiana: è novembre e qualcuno sta potando unae con le foglie e rami tagliati cadono anche ipresenti nella memoria del poeta. Per Montale, infatti, il, anche quelli più belli. Se nella prima parte fa una invocazione affinché la forbice del tempo non cancelli dalla sua memoriao, nella seconda arriva alla dolorosa conclusione:Non recidere, forbice, quel volto,solo nella memoria che si sfolla,non far del grande suo viso in ascoltola mia nebbia di sempre.Un freddo cala… Duro il colpo svetta.E l'acacia ferita da sé scrollail guscio di cicalanella prima belletta di Novembre.