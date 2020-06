Maturità 2020: percorso interdisciplinare, cos'è, come si fa ed esempi per l'orale

Esame orale di Maturità 2020: ci sarà anche il percorso interdisciplinare

Si partirà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. I professori possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

Si passerà poi alla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

Successivamente avverrà l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione in sede di riunione plenaria della commissione, dal quale il maturando dovrà costruire un percorso multidisciplinare in grado di collegare quante più materie possibile;

Seguirà l’esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO (l'ex alternanza scuola-lavoro) svolta nel corso del percorso di studi;

Si concluderà con l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Il discorso multidisciplinare: come crearlo e alcuni esempi

Percorso interdisciplinare maturità 2020: come fare i collegamenti

Criterio cronologico: può essere utilizzato per i collegamenti di materie come storia, letteratura, filosofia e consiste nell’individuare un autore, evento o corrente intellettuale che ha caratterizzato un determinato periodo storico. Se ad esempio partite da una materia tecnica, per i vostri collegamenti della tesina risalite alla data dell’invenzione di cui parlate e cercate scrittori, rivoluzioni o pensieri che hanno caratterizzato quel periodo.

Criterio logico: se il tema scelto ve lo permette, cercate sfumature di significato e sinonimi, o anche contrari, del termine che esprime l’oggetto della vostra tesina, così trovare collegamenti tra le materie sarà più semplice. Es: se trovate del materiale sulla libertà, potete trovare collegamenti con "emancipazione", "schiavitù", "libero arbitrio", "tempo libero", "dipendenza"

È questione ormai prima dell’inizio dei, che. Il maxi orale di Maturità 2020 . Infatti le due prove scritte sono state abolite a causa dell’epidemia di Covid-19, e anche l’assegnazione del punteggioÈ dunque innegabile che fare bella figure all’ esame orale è più necessario che mai per riuscire a uscire dalle superiori con un bel voto: ma come costruire un? Scopriamolo insieme.L’unica prova superstite della, che ha annunciato. Questa nuova struttura prevede che l’esame, dalla durata complessiva massimo diLe cinque fasi dovranno in parte cercare di. Ci sarà anche, quindi, la parte in cui, a partire da materiale della commissione, si dovrà dimostrare di fare un buon percorso interdisciplinare: in pratica, collegare le diverse materie a partire da un tema comune. Scopriamo come il MI ha pensato di scandire l’esame di Maturità 2020:La terza fase del colloquio orale è dunque incentrata sulla discussione multidisciplinare che il candidato dovrà basare sul materie scelto e assegnato dalla commissione d’esame. Questo particolare momento del colloquio. Quindi dovrai fare. Se hai ancora un po’ di confusione e non sai proprio da dove partire per prepararti per questo terzo momento del colloquio,, così da poter avere almeno un’idea dalla quale iniziare.È possibile che davanti al materiale scelto dalla commissione vi sentiate per un momento senza parole. Non vi preoccupate: è normale avere. In questi primi attimi dovrete cercare qualsiasi. Ciò che sarà davvero importante è dimostrare di saperverso ciò di cui sapete parlare con scioltezza. Ricordate, poi, che anche se è vero che, tanto più si ridurrà il rischio di, è altrettanto vero che non è necessario coinvolgere tutte le materie. Considerate però la. Per fare buoni collegamenti per un percorso interdisciplinare potete utilizzare fondamentalmente due criteri:Se rispettate questi due trucchi, non avrete problemi a portare il discorso dove vorrete voi e sarà sicuramente un successo!