Testo: Il lampo

Analisi de Il lampo

E cielo e terra si mostrò qual era:la terra ansante, livida, in sussulto;il cielo ingombro, tragico, disfatto:bianca bianca nel tacito tumultouna casa apparì sparì d'un tratto;come un occhio, che, largo, esterrefatto,s'apri si chiuse, nella notte nera.Improvvisamente, nel silenzio che prepara il temporale un lampo squarcia la notte.Al suo bagliore il cielo e la terra appaiono come due creature distrutte da un'angosciante attesa e dal terrore dell'imminente temporale. E la casa che appare bianchissima alla luce del lampo per subito scompare, inghiottita dal buio sembra un occhio umano che si apre e subito si chiude in preda alla paura. Il breve componimento descrive un fenomeno meteorologico con tratti impressionistici, tuttavia la scena descritta non è da leggere in chiave realistica o paesaggistica, bensì in chiave metaforica: infatti il paesaggio è umanizzato attraverso un'oggettivazione che qualifica l'animo umano e il lampo è simbolo delle improvvise rivelazioni dell'angoscia dell'uomo di fronte al dolore dell'esistenza.