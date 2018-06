Crediti scolastici: come funzionano e come si arriva al voto finale

Crediti scolastici: ecco come ottenerli

Come si ottengono i crediti scuola superiore: tabella crediti scolastici

Vi aspetta la Maturità ? Tranquilli, non vogliamo farvi terrorismo psicologico alimentando la vostra ansia ed i mal di pancia da tensione, ma solo spiegarvi come alzare il vostro voto finale grazie. Ecco cosa si intende per crediti e come: vi spiegheremoAttenzione: queste indicazioni valgono per il 2018. Dal 2019, cambierà. Andate al paragrafo dedicato per trovare tutte le indicazioni.Ilche può essere accumulato dagli studenti nel corso dell’ultimo triennio delle scuole superiori per un massimo di 25 punti totali.molto importanti perché vanno sommati ai punteggi ottenuti alle prove dell’esame di Maturità arrivando a costituire il voto finale maturità . Insomma, per farla breve, se all’esame avete preso 75 e, nel corso del triennio delle superiori siete stati così bravi da riuscire ad ottenere, ossia 25 punti, il vostro voto di Maturità sarà 100.Inutile dire che esistono dei criteri ben precisi, primo fra tutti la media scolastica. Perprevede, in base alla media ottenuta alla fine dell’anno e al proprio anno scolastico, una banda di oscillazione secondo

- media del 6: terzo e quarto anno dai 3 ai 4 punti; quinto anno dai 4 ai 5 punti;

- media tra 6 e 7: terzo e quarto anno dai 4 ai 5 punti; quinto anno dai 5 ai 6 punti;

- media tra 7 e 8: terzo e quarto anno dai 5 ai 6 punti; quinto anno dai 6 ai 7 punti;

- media tra 8 e 9: terzo e quarto anno dai 6 ai 7 punti; quinto anno dai 7 agli 8 punti;

- media tra 9 e 10: terzo e quarto anno dai 7 agli 8 punti; quinto anno dagli 8 ai 9 punti.

Oltre alla media, i crediti scolastici vengono assegnati anche in base al voto in condotta, alla partecipazione alle lezioni, alle assenze fatte e alla presenza di debiti formativi.

Crediti formativi: punti in più

Con quali attività si ottengono i crediti formativi?

Crediti scolastici: novità dalla Maturità 2019

A differenza di quelli scolastici, i. È importante non dare per scontato che la frequenza di queste attività assicuri il. Infatti, è il Consiglio di classe a decidere, anche in base ai criteri di cui vi abbiamo appena parlato, ida assegnarvi e comunque questo non vi permette di passare nella fascia più alta della vostra, ma solo di alzare di un punto i vostrirestando nella vostra fascia di appartenenza.Esistono diverse attività che possono farvi conseguire, di lingue, di informatica, di musica, di primo soccorso e di volontariato , ma anche lo scoutismo e lo. Infatti, se siete degli atleti, informatevi presso la segreteria della vostra scuola se lo sport che praticate può farvi ottenere dei crediti. Ricordate di non dividervi in quattro perperché, in ogni caso, non potrete andare oltre la fascia di oscillazione dettata dalla vostra media scolastica. Insomma, per i più pigri, un’attività sola basta ed avanza.La Maturità del 2019 cambierà volto: la terza prova , infatti, sarà solo un ricordo e i 15 crediti previsti, andranno ad arricchire il punteggio attribuito al curriculum degli ultimi tre anni delle superiori. Se prima, dunque, un ragazzo poteva arrivare alla vigilia della maturità con massimo 25 punti ora ci si potrà presentare davanti alla commissione addirittura con 40 punti. Crediti che saranno così distribuiti: 12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto, che dipendono dal voto medio secondo questa tabella (sono ancora indicazioni provvisorie):

