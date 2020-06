Maturità 2020 orale, analisi del testo su Saba: come si fa, poesie ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Maturità 2020 orale, Umberto Saba: le poesie dal Canzoniere

Maturità 2020, Umberto Saba - analisi del testo di “Trieste”: guida ed esempi

Maturità 2020, Umberto Saba - analisi del testo di “Amai”: guida ed esempi

Maturità 2020, Umberto Saba - analisi del testo di “Ulisse”: guida ed esempi

Umberto Saba: analisi del testo di “Sera di febbraio”

Maturità 2020, Umberto Saba - analisi del testo di “La capra”: guida ed esempi

Con l'ordinanza ministeriale emanata, questo secondo momento dell'orale prevede la discussione e l'analisi di un breve testo già oggetto di studio in letteratura italiana durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, un classico senza complicazioni intellettuali e uno degli esponenti del cosiddetto “”. Quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato una raccolta delle cinque poesie più importanti con tutte le informazioni da ricordare il giorno del colloquio orale. Sei pronto? Lascia da parte per un po’ i social e concentrati nella lettura!Tra le opere dell’autore troviamo "", scritto tra il 1921 e il 1961, suddiviso in 26 sezioni raccolte in tre volumi secondo un criterio principalmente. L’opera è lo specchio deldel poeta e documenta in tono umile e colloquiale i, dellae dell’. Da romanzo di formazione tra la vita militare e il difficile rapporto con le donne, l’autore passa, nel secondo volume, ad una nuova stagione della vita dominato dai ricordi familiari del passato: il. Nell’ultimo volume, infine, giunge nel senilenel quale si interroga sule sul. Ecco le cinque poesie più importanti dell’autore.La lirica, composta tra il 1910 e il 1912, è una vera attestazione di affetto alla sua, Trieste. Essa presenta tre strofe in endecasillabi: la prima è una descrizione parlata al presente e presenta il cammino lungo la strada in salita, l'incontro con la folla, con il suo "cantuccio" in cui il poeta siede "solo". Nella seconda strofa è descritto la vera natura di: è una città di una bellezza delicata, ma nel contempo. Nella terza strofa ritroviamo l'amore che il poeta prova per la sua città natale attraverso la descrizione di vari paesaggi: la spiaggia, la collina, le cime delle montagne. È presente anche "", uno dei luoghi preferiti del poeta nel quale si sente a suo agio, libero e spensierato. Proprio lì componeva lì le sue poesie.Ho attraversato tutta la città.Poi ho salita un’erta,popolosa in principio, in là deserta,chiusa da un muricciolo:un cantuccio in cui solosiedo; e mi pare che dove esso terminatermini la città.Trieste ha una scontrosagrazia. Se piace,è come un ragazzaccio aspro e vorace,con gli occhi azzurri e mani troppo grandiper regalare un fiore;come un amorecon gelosia.Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua viascopro, se mena all’ingombrata spiaggia,o alla collina cui, sulla sassosacima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.Intornocircola ad ogni cosaun’aria strana, un’aria tormentosa,l’aria natia.La mia città che in ogni parte è viva,ha il cantuccio a me fatto, alla mia vitapensosa e schiva.In questi pochi versi Saba ha saputo cogliere, con la sua consueta semplicità, ledella sua poetica, offrendone un bilancio complessivo. L’autore ha scelto questo titolo proprio per ricollegarsi alla poetica dei classici della letteratura, Petrarca ad esempio, e per dichiarare le distanze dallache tanto non comprendeva. Una delle sue costanti letterarie, infatti, è lache parte dall’esperienza personale e rimane nel solco della quotidianità. Se nella prima strofa insiste sugli aspetti formali, nella seconda rimarca la ricerca della, che va scoperta nel fondo del cuore umano e condivisa con gli altri. Nella terza strofa, infine, vi è il tentativo di coinvolgere il lettore: l’autore e il destinatario sono chiamati a condividere un’perché legati da unAmai trite parole che non unoosava. M’incantò la rima fioreamore,la più antica, difficile del mondoAmai la verità che giace al fondo,quasi un sogno obliato, che il doloreriscopre amica. Con paura il cuorele si accosta, che più non l’abbandona.Amo te che mi ascolti e la mia buonacarta lasciata al fine del mio gioco.Questo componimento rappresenta la chiave di lettura della raccolta “”, in quanto condensa al suo interno le esperienze vissute dall’autore, che, al termine del, vede la sua esistenza da un punto di vista più lontano e malinconico. La poesia, articolata in 13 versi in endecasillabi sciolti, presenta il tema deldella vita che è come il mare, a tratti calmo ma pieno di insidie. Il poeta riesce nella poesia ad impersonare Ulisse che vuole riuscire a trasmettere le proprie esperienze attraverso un’avventura che, più di ogni altra, è entrata neldi ogni uomo come un’Nella mia giovinezza ho navigatolungo le coste dalmate. Isolottia fior d’onda emergevano, ove raroun uccello sostava intento a prede,coperti d’alghe, scivolosi, al solebelli come smeraldi. Quando l’altamarea e la notte li annullava, velesottovento sbandavano più al largo,per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regnoè quella terra di nessuno. Il portoaccende ad altri i suoi lumi; me al largosospinge ancora il non domato spirito,e della vita il doloroso amore.Questa breve lirica della raccolta “” appartiene alla tarda produzione di Saba e presenta i temi dellae dell’. Nonostante la luna e la presenza della gioventù ma che "sbanda a povere mete", Saba si consola pensando che prima o poi la morte mette fine alSera di febbraioSpunta la luna.Nel viale è ancoragiorno, una sera che rapida cala.Indifferente gioventù s’allaccia;sbanda a povere mete.Ed è il pensierodella morte che, infine, aiuta a vivere.Nelle sue opere ha saputo raccontarsi cone ha dato voce ai sentimenti per indagare i traumi infantili vissuti. Qui il poeta elegge un animale umile per rappresentare ildel mondo umano e di quello animale, manifestando quindi fratellanza di tutte le creature.Ho parlato a una capra.Era sola sul prato, era legata.Sazia d’erba, bagnatadalla pioggia, belava.Quell’uguale belato era fraternoal mio dolore. Ed io risposi, primaper celia, poi perché il dolore è eterno,ha una voce e non varia.Questa voce sentivagemere in una capra solitaria.In una capra dal viso semitasentiva querelarsi ogni altro male,ogni altra vita.