Maturità 2020 al via, riunione plenaria 15 giugno: cosa si decide oggi

Riunione plenaria di Maturità 2020

Maturità 2020: riunione plenaria, cosa viene deciso

l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio

la copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico

il documento del Consiglio di Classe

il documento del Consiglio di Classe nella parte relativa ai candidati con disabilità in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20 comma 5 del Decreto legislativo n 62 2017

l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento ( individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’arti colo 20 comma 13 del Decreto legislativo n 62 201

ogni altro documento messo a disposizione dalla scuola e attinente alla sessione di esami di Stato per il corrente anno scolastico

le modalità di conduzione del colloquio

i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 60 punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a 30 40 punti, e in deroga a tali criteri, per il raggiungimento di particolari risultati formativi

i criteri per l’attribuzione della lode

sorteggiare la lettera dell'alfabeto dalla quale si partirà per convocare i candidati in ordine alfabetico da mercoledì in poi

Ormai ci siamo:. Ma prima dell’inizio dei colloqui orali, che avranno il via a partire, oggi,è previsto un altro appuntamento decisamente importante:. Infatti oggi le scuole superiori italianeche dovranno discutere e decidere gli ultimi dettagli in vista dell’inizio degli esami di Stato 2020: scopriamo insieme cosa sta succedendo in queste ore nelle scuole.Dalle 8.30 di questa mattina la commissione di maturità al suo completo, quindi, sono riuniti in presenza nell’istituto di assegnazione. Sonoche si stanno insediando, e durante questa prima seduta le commissioni dovranno. Inoltre sarà anche la prima volta cheQuindi ricordiamo che dovranno igienizzare le mani prima di entrare in classe e tutti i membri della commissioni dovranno essere muniti di mascherina e dovranno posizionarsi a un metro e mezzo di distanza gli uni dagli altri per rispettare le distanze di sicurezza. Inoltre dovranno anche prendere in esame e definire alcune procedure d’esame: vediamo quali.La riunione plenaria servenecessari per lo svolgimento dei colloqui di Maturità 2020. In particolare, come riportato da Orizzontescuola.it , la commissione, dalle 8.30 di stamattina sta esaminando i seguenti atti:Inoltre, durante questa riunione