Maturità 2019, prima prova: tracce, soluzioni e tutte le novità sul tema di Italiano

Prima prova maturità 2019: la Tipologia A - Analisi del testo

Prima prova maturità 2019: la Tipologia B - Testo argomentativo

Prima prova maturità 2019: la Tipologia C - Tema di attualità

Due tracce per l'analisi del testo, tre tracce previste invece per il testo argomentativo e, infine le ultime due tracce sono quelle che rimandano al tema di attualità. Dopo aver permesso agli studenti di familiarizzare e di esercitarsi con le novità apportate alle prove scritte degli esami attraverso il ciclo di quattro simulazioni di prima e seconda prova predisposto dal Miur, i maturandi inaugureranno il nuovo Esame di Stato con la prima prova e il 20 giugno con la seconda prova scritta. Per ciò che riguarda il tema di italiano ricordiamo che gli studenti avranno a disposizione 6 ore per sviluppare e completare il lavoro, dopo aver scelto tra ben, divise inLe prime due tracce che i maturandi incontreranno saranno quelle diappartenenti allaI due brani potranno presentarsi uno in veste die l’altro di, magari svolti durante l'anno nel programma di italiano, ma sempre all'interno del periodo storico di riferimento stabilito dal Miur: sarà possibile infatti trovare brani distribuiti in un arco di tempo compresoÈ probabile quindi che il Ministero opti per un autore di fine Ottocento o di inizio Novecento e un altro più vicino ai nostri giorni (dal secondo dopoguerra in poi).La Tipologia A si divide in: la prima di ‘Comprensione e analisi’ si compone di infinalizzate a verificare sia l’acquisizione dei contenuti sia quella più minuziosa che prevede l’individuazione e la spiegazione delle parti più significative del testo. Per comprendere le modalità di risposta, se punto per punto oppure in un unico discorso esteso ed oogeneo, è opportuno leggere bene la traccia dove è tutto chiarito.La seconda parte, invece, è costituita dall’‘Interpretazione’ che rappresenta uno spazio di esposizione meno analitico e più incline al, che è possibile arricchire con la citazione delle proprie “letture ed esperienze”, purché attinenti al tema cardine della traccia.Da quest’anno il, rappresentato dalla, vanta il numero maggiore di tracce, e soppianta e sostituisce con alcune variazioni il tradizionale saggio breve.Ciò che lo differenzia infatti da quest'ultimo è l'eliminazione della prerogativa della conoscenza del testo e dell’argomento in questione (necessaria invece nell’approccio al vecchio saggio breve) poiché i brani proposti saranno difficilmente conosciuti dagli studenti, in quanto appartenenti a(possono essere ad esempio tratti da articoli di giornale, editoriali, saggi, trattati, ecc) e di(storico, scientifico, sociale, artistico ecc).Quello che caratterizza il testo argomentativo è che rappresenta certamente una novità rispetto alle tipologie precedenti, è la precisa intenzione di stimolare e premiaredi ogni studente, chiamato adsul tema trattato.Anche questa tipologia è strutturata in dueben distinte: la prima di ‘Comprensione e analisi’ è composta dache riguardano per lo più la verifica dei contenuti principali riportati nel testo e per questo spesso rimandano all’individuazione dellae dell’eventuale antitesi.La seconda parte è basata sulla ‘Produzione’ e per questo rimanda alla sfera personale degli studenti chiamati ad argomentare le proprie riflessioni e considerazioni in un discorso coerente nei contenuti e coeso nella forma. In questa parte del tema, è lasciato ampio spazio ai pensieri degli studenti che possono estendersi anche sul piano di alcuni fatti di attualità attinenti, oppure di conoscenze personali e/o maturate in tutto l’arco del percorso formativo, ma anche di esperienze personali. Insomma è possibile spaziare fra i vari piani personali, scolastici ed extra-scolastici purché attinenti all'argomento portante della traccia proposta e a ciò che in essa viene richiesto.È possibile scegliere fra due tracce per lache si presenta sotto forma diche deve essere svolto secondo unaIl testo proposto è di norma abbastanza breve proprio perché vuole configurarsi solo come un incipit per lasciare quanta più libertà possibile di espressione e di pensiero agli studenti, con l'intento di stimolaresulla base delle proprie ‘esperienze, conoscenze e letture personali’.Il tema deve essere preceduto dache racchiuda tutti i concetti sviluppati nel corso del tema e che raccordi e unifichi eventualiin cui è possibile dividere il testo.