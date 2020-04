Future forms, past habits e altri concetti

Future forms

Past habits

-Present simple=eventi programmati-Present continuos=accordi fissati-Will+base form=predizioni,reazioni istantanee-Be going to+base form=piani,intenzioni-May/might+base form=azio future di cui non siamo sicuri.Future continuos: subject+will be+ing form.Future perfect: subject+will have+past participle.-Used to+base form=per parlare di azioni passate, che erano abitudini, che si sono ripetute più volte e che non sono più vere-Would+base form=esempio:The children would play for hours in the park.Non si usa al negativo.Ability in the past:-could/was able to+base form=per esprimere abilità generiche nel passato-managed to+base form=una specifica occasione nel passato e per enfatizzare qualcosa di difficile.Obbligation:-must/mustn't+base form=forte proibizione della legge o di regole scritte-have to+base form=obbligo imposto da qualcun altro-doesn't have to+base form=mancanza di obbligo-need to+base form=necessità-needn't+base form=non è necessario.Permission:-let+object+base form=dare il permesso a qualcuno di fare qualcosa-be allowed to+base form=dare il permesso a qualcuno di fare qualcosa senza menzionare chi lo da-make+object+base form=obbligare qualcuno a fare qualcosa-get+object+infinitive=obbligare qualcuno a fare qualcosa.Indirect questions:-Could you tell me..-Can I ask you..?-Would you mind telling me..?-Do you have any idea..?-I wonder myself..-I'd like to know..Position of adjectives:opinion,size,shape,age,colour,quality(pericoloso,economico),origin,material,type(high-tech,flat-screen).