Abilità motorie

I termini abilità e capacità a volte sono utilizzati come sinonimi, ma non lo sono. Le abilità, in generale, sono le competenze che un individuo possiede, ovvero il “saper fare”. Le abilità motorie si fondano e si sviluppano sugli schemi motori di base e sulle capacità motorie, sono il risultato di dell’apprendimento motorio e si stabilizzano con l’uso e la ripetizione, ma variano o da individuo a individuo perché sono legate alle caratteristiche fisiche, psicologiche, emotive e cognitive di ciascuno di noi. Le abilità motorie sono visibili, attraverso la coordinazione.Le capacità motorie sono paragonabili all’hardware di un personal computer. L’individuo le porta con sé durante la vita, sono dei tratti stabili e duraturi, che per la maggior parte, sono determinati geneticamente. Le capacità sostengono diversi tipi di abilità. Le capacità non possono essere modificate o aumentate con la pratica o l’esperienza proprio perché sono determinate geneticamente. O ce l’hai o non ce l’hai !!Le abilità motorie possono essereo trasferibili oppure abilitàLe prime sono tipiche degli sport di situazione, come il gioco di squadra (pallavolo ad esempio) che richiede una particolare capacità di adattamento a situazioni che si modificano rapidamente e continuamente; dove non c’è una sola risposta motoria adatta ad ogni situazione. Queste abilità si acquisiscono mediante attività di problem solving, multilaterali e molto diversificate.Le abilità chiuse sono invece tipiche degli sport che richiedono l’esecuzione di movimenti tecnici perfetti e stabili (ginnastica ritmica ad esempio). Queste abilità si acquisiscono con ripetizioni costanti fino a rendere perfetta l’esecuzione. L’apprendimento delle abilità motorie dipende anche dacome gli, i risultati ottenuti e loro feedback e, daal soggetto stesso come il livello motorio raggiunto e le motivazioni personali. Esiste una primadell’apprendimento motorio definita, nella quale i movimenti acquisiti non sono ancora rifiniti. Segue unadetta, i movimenti ora iniziano ad essere più disinvolti e più coordinati, nell’ultimo step, detto, i movimenti sono automatizzati e perfetti.