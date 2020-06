Maturità 2020: cosa ripassare per il maxi orale?

Colloquio orale: i consigli per prepararsi al meglio

Discussione di un elaborato oggetto di seconda prova

Discussione di un testo di letteratura italiana

Discussione multidisciplinare

Esperienza PCTO

Cittadinanza e Costituzione

Programma di quinta superiore

L’inizio della Maturità 2020 è sempre più vicino: dalle scuole di tutta Italia inizieranno ad accogliere gli studenti, a gruppi di cinque al giorno, che dovranno sostenere l’. Quest’anno, infatti, dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ esame di Stato consisterà in solo unE tu, ti senti davvero pronto? Vediamo insieme come ripassare per il maxi orale.Laha completamente cambiato il modo di fare scuola e dopo mesi di didattica a distanza i maturandi potranno ritornare un’ultima volta tra i banchi di scuola per sostenere la prova orale dell’esame di Stato. Il grande protagonista di questo importante momento sarà sicuramente l’e noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti dei consigli su cosa ripassare in vista delA differenza dello scorso anno il colloquio non partirà con l’estrazione della busta a sorpresa da parte del candidato ma con la discussione di un elaborato concernente leindividuate come oggetto della seconda prova. In altre parole, l’esame partirà con un argomento che già conoscerai e che hai potuto preparare a casa. Per non fare brutta figura, dunque, ti consigliamo di preparare al meglio questa prima discussione e diper accertarti di ricordare tutto. È importante anche il confronto con gli altri: perché non ripetere con amici in webcam o con qualche familiare a casa? Potrebbero darti dei consigli per la buona riuscita dell’esposizione. Una volta arrivato il giorno dell’orale, però, sarà normale avere un po’ di ansia: cerca die di vivere il momento conData la mancanza della prima prova di italiano, il Ministero dell’Istruzione ha pensato di dedicare uno spazio nel colloquio orale proprio alla. Come riportato nell’ordinanza ministeriale emanata, infatti, questo secondo momento dell’orale prevede lae l’già oggetto di studio in letteratura italiana durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Ti consigliamo, dunque, di preparare una lista con tutti i brani e le poesie analizzate con il docente per poi iniziare la ripetizione . Quando spieghi una determinata poesia cerca di fare riferimenti allae alin cui ha operato: questo potrebbe dimostrare grande capacità critica nell’analisi del testo. Se durante il ripasso non ricordi bene un determinato concetto cerca di ritornare sul libro e rileggerlo. È importante, ad ogni modo, che tu ripeta tutto con libri e quaderni chiusi: durante il colloquio non avrai nulla di fronte!Questo terzo momento riprende un po’ le modalità dell’orale dello scorso anno e prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a. Ti consigliamo di ripetere bene gli argomenti trattati durante l’anno scolastico nellee di iniziare già a fare esercitazione con i collegamenti. Una volta visto il materiale proposto dalla commissione, infatti, dovrai capire ile definire subito ilo l’da analizzare nella discussione multidisciplinare. Se hai ancora un po’ di difficoltà nel fare collegamenti ti consigliamo di leggere questo articolo Dopo la discussione multidisciplinare ti renderai conto che la tensione scenderà notevolmente. Nel quarto momento del colloquio, infatti, dovrai esporre, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, l’svolta nel corso del triennio. In altre parole, parlerai della tua esperienza personale e non di concetti difficili riportati sui libri scolastici! Ti consigliamo, però, di curare al meglio l’e di rispettare ladell’elaborato scritto o del contenuto multimediale. Non avere paura di esprimere idell’esperienza svolta: i docenti apprezzeranno la sincerità e la tua capacità critica!A differenza dello scorso anno, l’ultima parte del colloquio non sarà la visione delle correzioni delle prove scritte ma l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dagli studenti circa le attività di “”. Pensa a tutto ciò che la scuola ha proposto negli anni sui temi di Cittadinanza e Costituzione e preparati per un'. Se avete studiato anche alcuni, ti consigliamo di ripeterli e di pensare ad eventuali collegamenti con gli argomenti trattati nelle diverse materie d'esame. In questo ultimo momento, infatti, potresti chiedere di fare un collegamento tra l'argomento discusso e un articolo della Costituzione. Potrebbe esserti chiesto anche di fare collegamenti su come la pandemia ha cambiato le nostre abitudini di cittadini durante i mesi di lockdown. Preparati anche su questo!Il fatto che il colloquio abbia delle precise fasi non vuol dire che tu sia esonerato dal. Le domande sugli argomenti svolti (anche durante la didattica a distanza) sono possibili sopratutto se collegate al percorso interdisciplinare o all'elaborato. Allo stesso modo, non è detto che se ti viene chiesto di analizzare un testo di italiano, non possano essere fatte domande su altri autori e testi con cui condivide tematiche o spunti. Un buon ripasso complessivo è fondamentale! Certo è che sapere tutto a memoria sarebbe impossibile, non ti diciamo quindi di studiare intere discipline da capo ma di avere una buona visione d'insieme di quanto fatto durante l'anno. In bocca al lupo!