Maxi orale maturità 2020: i 5 consigli definitivi per non temerlo

Maturità 2020: i consigli per vivere al meglio il maxi orale

Concentrati sugli argomenti trattati

Pensa che sei già a metà dell’opera

Dopo l’esame ci saranno le vacanze

Confrontati con i compagni

Trova il giusto equilibrio fra studio e riposo

Loper il colloquio orale della nuova e insolita Maturità 2020 sta per terminare e i maturandi iniziano a sentire ansia e tensione nell’aria. Nonostante il cambio delle modalità, infatti, l’ esame di Stato rimane uno degli esami più importanti per gli studenti e uno dei ricordi indimenticabili della gioventù.Come si fa per viverlo al meglio? E soprattutto, come si contrasta l’? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di darti deiper non temerlo!Tra pochi giorni gliinizieranno a ritornare tra i banchi di scuola per sostenere l’unica prova prevista per la, il colloquio orale in presenza. La tensione sarà sicuramente un ospite immancabile e mai come quest'anno l'ansia dei ragazzi sembra schizzare alle stelle: in una nostra indaginedegli studenti intervistati ha risposto che sta facendo fatica a concertarsi in questo periodo pre-esame trae una. Ma come vivere al meglio l’esame e lasciare da parte ansia e tensione? Ecco i nostri consigli perSebbene per molti non sia un vantaggio, pensa che quest’anno! Dopo l’, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha cambiato le modalità di svolgimento dell’esame di Stato, abolendo le prove scritte e introducendo un. Ti consigliamo di dedicare tutto il tempo necessario alnelle diverse materie d’esame. In questo modo non avrai nessun problema durante laA differenza dello scorso anno, i nuovi maturandi conoscono parzialmente gli argomenti da affrontare durante il. Oltre l’elaborato sull’e le attività per, infatti, sai già di cosa parlare nel primo momento del colloquio. Consideralo un modo per rompere il ghiaccio iniziale e per parlare in modo spedito successivamente. Per questo ti consigliamo di affinare la, pensando già a delleSebbene l’emergenza sanitaria abbia annullato alcuni dei progetti fatti dagli studenti, tra fine settimana fuori casa e viaggi di maturità, pensa che. La libertà post-esame compenserà tutte le rinunce fatte in tempi di coronavirus! Che sia una cena con gli amici o una sola mattinata al mare, non avrei più l’ansia per l’esame! Ti consigliamo, dunque, die dilasciando le distrazioni per il post esame!Come avrai letto in “” di, l'unico modo per sopravvivere alle ripugnanze della vita è la "social catena"! In questo momento così importante è fondamentale il confronto con i compagni non solo per loma anche per il. Comunicare sentimenti ed emozioni è da sempre vitale nella comunicazione umana e aiuta a risolvere i punti deboli e le contraddizioni.Non studiare tutto all'ultimo momento e cerca ditra momenti di studio e momenti di svago. Non studiare fino a tardi togliendo tempo al sonno: dormendo tratteniamo meglio le informazioni e il sonno profondo favorisce la