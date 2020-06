Relazione alternanza scuola lavoro per la maturità 2020: come impostarla

Come impostare la relazione alternanza scuola lavoro 2020

Impostazione della relazione alternanza scuola lavoro PCTO

Copertina

Presentazione dell'esperienza

Svolgimento dell'esperienza, obiettivi e risultati

Conclusione e bilancio

A causa della recente emergenza sanitaria, quest’anno la maturità. Nei prossimi giorni infatti si svolgeranno gli orali, che sostituiranno a tutti gli effetti gli scritti. Inoltre per questa maturità non è prevista la presenza di commissari esterni , ma solamente di un presidente che insieme ai tuoi professori esaminerà la tua preparazione., come ad esempio la stesura della. Se ancora non hai cominciato, ecco alcuni consigli per impostare il tuo elaborato.Leggi anche:La scaletta della tua relazione sarà composta da due sezioni principali: la copertina, che avrà il compito di fornire i tuoi dati generali e alcune informazioni sulla scuola e sull’azienda in cui hai lavorato. Passerai poi alla stesura del corpo centrale della tua relazione che si dividerà a sua volta in tre parti: la presentazione dell’esperienza, i risultati raggiunti e un bilancio globale.Quindi riassumendo in modo schematico, come va impostata la relazione sull'alternanza scuola lavoro PCTO? Ecco gli elementi principali:Nella copertina della relazione o nella prima slide della presentazione, sarà necessario specificare:1. Nome dell’Istituto2. Dati relativi all’alunno (cognome, nome, classe, sezione, indirizzo, anno scolastico)3. Titolo scelto per la relazionePresentazione delle esperienze professionalizzanti svolte negli ultimi tre anni nell’ambito dei PCTO. In queste righe dovrai analizzare la tua esperienza dimostrando la tua crescita effettiva dall’inizio del percorso ad oggi (sei libero di parlare sia da un punto di vista professionale sia dal lato umano).E’ arrivato il momento di parlare di risultati! Inserisci tutto ciò che ti viene in mente in termini di obiettivi raggiunti e incidenti di percorso: difficoltà incontrate, aspettative, competenze trasversali acquisite (ad esempio conoscenza di lingue straniere, uso di software e mezzi informatici, strumenti di ricerca, comprensione di testi, capacità di esporre un parere e/o di lavorare in autonomia).In questi ultimi paragrafi dovrai riportare un bilancio globale dell’esperienza di alternanza scuola lavoro appena vissuta, specificando quanto quest’ultima ti ha aiutato ai fini dell’orientamento post-diploma.