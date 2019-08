Test medicina: tutto per passare i quiz di Biologia

Test medicina quiz di biologia: consigli per studiare

Leggi con attenzione il programma , fai un piano di studio sugli argomenti da studiare e scegli i materiali (libri di testo, fonti internet, eserciziari) per la tua preparazione.

Usa i testi delle scuole superiori e quelli specializzati : le conoscenze richieste per i quiz di biologia del test di medicina non superano il livello dei libri delle scuole superiori. I libri specializzati, poi, spesso hanno delle simulazioni con cui esercitarvi.

Evita i libri universitari : potrebbero essere troppo specifici e difficili e portare via molto tempo.

Usa il web : canali YouTube scientifici e siti come Skuola.net possono integrare sinteticamente le tue conoscenze e fissarle quando il libro non basta o è poco chiaro.

Usa la simulazione di un test : in questo modo ti farai un'idea della tua preparazione e potrai procedere a ritroso nel ripasso di ciò che non hai ancora appreso perfettamente. Ti insegnerà anche a gestire il tempo.

Svolgi gli esercizi a fine capitolo: anche in questo caso ti sarà utile per verificare ciò che non hai ancora chiaro o che non ricordi bene. Questo tipo di studio si chiama "retroattivo" ed è molto valido per i test a risposta multipla come quello di medicina.

Usa tecniche di memoria: un modo efficace per lo studio della biologia, dove esistono molti nozioni da ricordare, può essere quello di fissare con frasi mnemoniche che collegano, ad esempio, sigle, nozioni e dati a un concetto.



Biologia test medicina 2019: cosa studiare

La Chimica dei viventi

L'importanza biologica delle interazioni deboli

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi

La cellula come base della vita

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.

La membrana cellulare: struttura e funzioni – il trasporto attraverso la membrana.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni

Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e metosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche. Bioenergetica

La valuta energetica delle cellule: l'ATP

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi

I processi energetici:fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione

Riproduzione ed Ereditarietà

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata

Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà

Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti.

La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni

Ereditarietà e ambiente

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni.

Omeostasi

Test medicina 2019 biologia: appunti online per ripassare

