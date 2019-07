Quando inizia la scuola a settembre 2019? Tutte le regioni

Quando inizia la scuola 2019/2020? L'elenco regione per regione

Feste, vacanze e ponti anno scolastico 2019/2020

L'estate è ancora nel suo momento caldo, per molti studenti le vacanze sono iniziate solo da poche settimane. Si sa, però, che il divertimento dura poco e da settembre si ricomincia con la scuola. Ma qLa data, bisogna sottolinearlo, non è decisa dal Ministero dell'Istruzione, ma cambia a seconda della regione.. Una bella differenza! Ecco, perciò, un rapido riassunto per capire- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 11 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 11 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 12 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 12 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 9 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 18 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 16 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 12 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 12 settembre 2019- Primo giorno di scuola provincia di2019/2020: 5 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 11 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 12 settembre 2019- Primo giorno di scuola2019/2020: 11 settembre 2019Di seguito, invece, le date delle festività nazionali in cui le scuole chiudono in tutta Italia.- venerdì: Tutti i Santi;- domenica: Immacolata Concezione,- mercoledì: Natale;- giovedì: Santo Stefano;- mercoledì: Capodanno;- lunedì: Epifania;- domenica: Pasqua- lunedì: Lunedì dell’Angelo;- sabato: Festa della Liberazione;- venerdì: Festa del Lavoro;- martedì: Festa nazionale della Repubblica.