Piemonte calendario scolastico 2020/2021: ritorno a scuola, feste e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Piemonte

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Vacanze di Natale 2020/2021 : dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021

: dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 Vacanze di Carnevale : dal 13 Febbraio al 17 Febbraio

: dal 13 Febbraio al 17 Febbraio Vacanze di Pasqua 2021 : dal 1 Aprile 2021 al 6 Aprile 2021

: dal 1 Aprile 2021 al 6 Aprile 2021 Ultimo giorno di scuola : 11 giugno 2021

: 11 giugno 2021 Ponti e altre chiusure: 7 dicembre 2020

Calendario scolastico 2020/2021 Piemonte Esami di Maturità 2021: le date

Prima prova : mercoledì 16 giugno 2021

: mercoledì 16 giugno 2021 Seconda prova: giovedì 17 giugno 2021

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul calendario scolastico Piemonte 2020/2021 e tutte le altre date importanti. Tieni presente, però, che le scuole sono tenute a rispettare il calendario scolastico regionale di appartenenza ma, all'interno dell'autonomia scolastica possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti in base alle loro necessità. Sono poi previsti altri giorni di chiusura, oltre a quelli già citati, per le festività nazionali e per la festa del Patrono, se ricade all'interno dell'anno scolastico. Anche gli studenti del Piemonte dovranno affrontare gli Esami di Maturità 2021.