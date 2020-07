Calendario scolastico 2020/2021 Abruzzo: inizio scuola, festività e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Abruzzo

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2021

: 8 giugno 2021 Vacanze di Natale : 23 dicembre - 6 gennaio 2021

: 23 dicembre - 6 gennaio 2021 Vacanze di Pasqua: 1-6 aprile 2021

Feste calendario scolastico Abruzzo 2020/2021

1 novembre 2020 : Tutti i Santi

8 dicembre 2020 : Immacolata Concezione,

25 dicembre 2020: Natale;

26 dicembre 2020: Santo Stefano;

1 gennaio 2021: Capodanno;

6 gennaio 2021: Epifania;

16 febbraio 2020: Carnevale;

4 aprile 2021: Pasqua

5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2020/2021 Abruzzo: ponti e date importanti

7 dicembre 2020

