Compiti per le vacanze, la tabella di marcia da seguire per finirli

Compiti vacanze, pianificare una tabella di marcia

Essere responsabili nel seguire la tabella di marcia per i compiti delle vacanze

Capire come gestire il tempo da dedicare ai compiti delle vacanze

Un metodo di studio per i compiti delle vacanze

Come fare i compiti delle materie che non piacciono

L’estate sta per entrare nel vivo con le vacanze di agosto! E i? Chi li ha toccati, dirai tu. Ma. Non è tardi per recuperare quello che non hai fatto fino ad ora. Oggi ti proporremo un’efficace tabella di marcia per tornare sui banchi di scuola preparato, riposato e senza dover cedere allo stress!Con questa pianificazione distribuirai il carico di lavoro nel tempo che ti è rimasto, evitando di arrivare con l’acqua alla gola a settembre. La premessa d’oro?, non trascurando mai il fatto di essere in vacanza. Svolgi i tuoi compiti con calma, di tempo ne hai. Vediamo insieme gli step per uno studio estivo efficace.Spesso i professori non si rendono conto di. Ok, sono tre mesi. Ma le materie sono tante e sei in vacanza! Come riuscire a fare tutti quanti i compiti per tempo senza inutili (e dannose) corse dell’ultimo minuto?, basandoti sul tempo a tua disposizione. Procedi con ordine: considera da un lato il tempo rimasto prima dell’inizio della scuola e dall’altro quello che ti rimane da fare. Cerca di, sempre considerando che sei in vacanza. Perché è meglio fare qualcosa per ogni materia ogni giorno? Perché se fai solo i compiti di una per poi cominciare l’altra, rischi di stare mesi senza toccare matematica, per esempio. Pagandone poi le conseguenze al ritorno sui banchi!Ok, la tabella di marcia è fatta. Ora serve. Le regole le hai stabilite: cerca di non sgarrare spesso, altrimenti pianificare non sarà valso a nulla. Questo è un ottimo allenamento in previsione del futuro. A scuola solitamente sono i professori che dettano i tempi, ora sei tu che devi. Imparare a farlo ti tornerà utile nella vita, sia all’università che a lavoro.Impara a! Sei in vacanza, è vero, ma sicuramente ci sononel corso delle tue giornate. Quando dopo pranzoper uscire o andare in spiaggia, per esempio. Spiaggia sulla quale potresti metterti avanti con la lettura assegnata dalla prof di italiano, alternandola con qualcosa di più piacevole. Impara anche ad approfittare delle. Sei costretto a casa? Mettiti avanti con lo studio per il giorno dopo. Potrai prenderti un’intera giornata libera. Impara a capire quali sono i momenti giusti in cui metterti sotto con lo studio, così non dovrai rinunciare alle vacanze!Studiare a caso non da i suoi frutti, anzi! Fa solo perdere tempo. Trova le. Le, per esempio, sono perfette per fissare le informazioni nella mente. Avendo ben chiari i punti centrali di un argomento sarà più facile ricordarlo. Un altro trucco per ottimizzare i tempi è laCi sono tante informazioni in merito, basta documentarsi in rete.Si, lo so. Hai almeno, eh? O magari più di una. Ignorarla fino alla fine, finché non sarai costretto a prenderla in mano a una settimana dal ritorno a scuola, è stupido. Il risultato sarà solo che, avrai ancora meno voglia e pochissimo tempo. Ricorda la regola: studia di tutto ogni giorno un po’. Anche (e soprattutto) le materie che non sopporti.