Campania calendario scolastico 2020/2021: ritorno a scuola, feste e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Campania

Primo giorno di scuola : 14 settembre

: 14 settembre Vacanze di Natale : dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021

: dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021 Vacanze di Carnevale : 15 e 16 febbraio 2021

: 15 e 16 febbraio 2021 Vacanze di Pasqua : dal 1 aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021

: dal 1 aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021 Ultimo giorno di scuola : 5 giugno 2021

: 5 giugno 2021 Ponti e altre chiusure: 2 novembre 2020, 7 dicembre 2020, 27 gennaio, 10 febbraio e 19 marzo

Calendario scolastico 2020/2021 Campania Esami di maturità: le date

Prima prova 2021: 16 giugno alle ore 8:30;

Seconda prova 2021: 17 giugno alle ore 8:30.

