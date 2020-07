Calendario scolastico 2020/2021 Friuli Venezia Giulia: inizio scuola, ponti, vacanze

Calendario scolastico 2020/2021 Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola : 16 settembre 2020

: 16 settembre 2020 Vacanze di Natale : dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021

: dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 Carnevale e mercoledì delle Ceneri: da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021

Vacanze di Pasqua : dal 1° Aprile 2021 al 6 Aprile 2021

: dal 1° Aprile 2021 al 6 Aprile 2021 Ultimo giorno di scuola : 10 giugno 2021

: 10 giugno 2021 Ponti e altre chiusure: 7 dicembre 2020

Feste e ponti calendario scolastico Friuli Venezia Giulia 2020/2021

1 novembre 2020 : Tutti i Santi

8 dicembre 2020 : Immacolata Concezione,

25 dicembre 2020: Natale;

26 dicembre 2020: Santo Stefano;

1 gennaio 2021: Capodanno;

6 gennaio 2021: Epifania;

4 aprile 2021: Pasqua

5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2020/2021 Friuli Venezia Giulia Esami di maturità 2021: le date

100 giorni di maturità 2021 : probabilmente intorno al 10 marzo,

: probabilmente intorno al 10 marzo, Date maturità: ancora non sono state stabilite precisamente ma è probabile che gli esami di Stato 2021 avranno inizio mercoledì 21 giugno 2021.

Per sapere quando inizierà la scuola, ma anche quando ci saranno le prossime chiusure, è importante infatti consultare i calendari scolastici, dove sono riportati i giorni di rientro dalle vacanze, ma anche i ponti che spetteranno agli studenti durante questo nuovo anno scolastico. Tenete presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sul calendario scolastico 2020/2021 Friuli Venezia Giulia e tutte le altre date: non vi resta che segnarvi sul diario i principali appuntamenti. Ecco quindi secondo il calendario scolastico Friuli Venezia Giulia, quali sono le date principali 2020/2021: Inoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio il calendario scolastico Friuli Venezia Giulia 2020/2021. Anche gli studenti dell'ultimo anno dovranno affrontare gli esami di maturità: ecco le date più importanti da tenere sott'occhio: