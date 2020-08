Calendario scolastico Sicilia 2020 2021: ritorno a scuola, feste e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Sicilia

Inizio scuola: 14 settembre 2020;

Fine scuola: 8 giugno 2021;

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021;

Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2020.

Feste e ponti calendario scolastico Sicilia 2020/2021

1 novembre 2020 commemorazione dei santi

Dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 vacanze natalizie

Dal 1 aprile al 6 aprile 2021 vacanze pasquali

25 aprile 2021 anniversario della Liberazione

1 maggio 2021 Festa del Lavoro

2 giugno 2021 ponte della festa della Repubblica

Calendario scolastico 2020/2021 Sicilia Esami di Maturità 2021: le date

100 giorni di maturità 2020 cadranno probabilmente intorno all' 8 marzo

Per quanto riguarda invece l’inizio degli esami la prima prova dovrebbe svolgersi mercoledì 17 giugno 2020, visto che solitamente cade il mercoledì della terza settimana di giugno. Aspettiamo tuttavia le comunicazioni ufficiali del MI.

Guardando il calendario, è facile prendere consapevolezza che non manca poi moltissimo alla fine dell’estate. Dopo agosto, infatti, arriverà irrimediabilmente settembre che, è risaputo, per gli studenti è sinonimo di scuola. Ma come è possibile sapere già da adessoSemplice, basta consultare ildelle regione di appartenenza, in cui vengonoper quanto riguardama anche i giorni relativi alle vacanze natalizie, pasquali e legati ad eventuali ponti o altre festività.Se sei uno studente siciliano, e hai la curiosità di sapere quando dovrai tornare tra i banchi di scuola, non ti resta che dare un’occhiata aloppure leggere il nostro articolo.Tieni presente, però, che le scuole sono sì tenute a rispettare il calendario scolastico regionale ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono tranquillamente decidere di modificarlo con ulteriori giorni di chiusura o altri cambiamenti in base alle loro necessità.Ecco quindi secondo il calendario ufficiale scolastico, quali sono leSono poi previstioltre a quelli già citate, per le festività nazionali e per la festa del Patrono, se ricade all’interno dell’anno scolastico. Ecco nel dettaglioLa festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).Anche gli studenti della Sicilia dovranno affrontare gli esami di maturità 2021, ecco le date più importanti da tenere sott’occhio:Manlio Grossi