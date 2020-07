Calendario scolastico Lombardia 2020/2021: ritorno a scuola, festività e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Lombardia

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2021

: 8 giugno 2021 Vacanze di Natale : 23 dicembre - 6 gennaio 2021

: 23 dicembre - 6 gennaio 2021 Vacanze di Pasqua : 1°-6 aprile 2021

: 1°-6 aprile 2021 vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;

Feste e ponti calendario scolastico Lombardia 2020/2021

1° novembre – festa di tutti i Santi;

8 dicembre - Immacolata Concezione;

25 dicembre – Natale;

26 dicembre - Santo Stefano;

1° gennaio – Capodanno;

6 gennaio – Epifania;

lunedì dopo Pasqua;

25 aprile - anniversario della Liberazione;

1° maggio - festa del Lavoro;

2 giugno - festa nazionale della Repubblica;

festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

Calendario scolastico 2020/2021 Lombardia: date esami di Stato

Probabile inizio Maturità 2021: presumibilmente il 18 giugno 2021;

presumibilmente il 18 giugno 2021; Probabili date esami terza media 2021 : probabilmente a partire dall'8 giugno 2021.

: probabilmente a partire dall'8 giugno 2021. 100 giorni alla maturità 2021: presumibilmente il 10 marzo 2021.

