Calendario scolastico 2020/2021: inizio scuola, date e vacanze di tutte le regioni

Calendario scolastico 2020/2021: date esami di Maturità

Prima prova 2021: 16 giugno alle ore 8:30;

Seconda prova 2021: 17 giugno alle ore 8:30.

Calendario scolastico 2020/2021: Festività nazionali, date di chiusura

1 novembre : Tutti i Santi,

: Tutti i Santi, 8 dicembre : Immacolata Concezione,

: Immacolata Concezione, 25 dicembre 2019 : Natale,

: Natale, 26 dicembre : Santo Stefano

: Santo Stefano 1 gennaio : Capodanno

: Capodanno 6 gennaio : Epifania

: Epifania 12 aprile : Pasqua

: Pasqua 13 aprile : Lunedì dell’Angelo

: Lunedì dell’Angelo 25 aprile : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione 1 maggio : Festa del Lavoro

: Festa del Lavoro 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Abruzzo calendario scolastico 2020/2021

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Pasqua : dal 1 aprile al 6 aprile

: dal 1 aprile al 6 aprile Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2021

: 8 giugno 2021 Ponte 8 dicembre : 7 - 8 dicembre 2020

: 7 - 8 dicembre 2020 Vacanze Carnevale: 16 febbraio 2021

Calendario scolastico 2020/2021 della Basilicata

Inizio scuola : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Fine scuola : 8 giugno 2021;

: 8 giugno 2021; Vacanze di Natale : da 24 dicembre al 6 gennaio 2021;

: da 24 dicembre al 6 gennaio 2021; Vacanze di Pasqua : da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021;

: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021; Ponte del primo novembre : domenica 1 e lunedì 2 novembre;

: domenica 1 e lunedì 2 novembre; Ponte 8 dicembre: 7 - 8 dicembre 2020;

Calendario scolastico 2020/2021 della Calabria

Calendario scolastico 2020/2021 della Campania

Calendario scolastico 2020/2021 dell'Emilia Romagna

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Vacanze di Natale : dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

: dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze di Pasqua : dal 1 Aprile al 6 Aprile

: dal 1 Aprile al 6 Aprile Ultimo giorno di scuola 2020 : 5 giugno 2021

: 5 giugno 2021 Ponte del primo novembre: 1 e 2 novembre;

Calendario scolastico 2020/2021 del Friuli Venezia Giulia

Inizio scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Fine scuola : 10 giugno;

: 10 giugno; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio;

: dal 23 dicembre al 6 gennaio; Vacanze di Pasqua : dal 1 aprile al 6 aprile;

: dal 1 aprile al 6 aprile; Vacanze di Carnevale : dal 15 al 17 febbraio;

: dal 15 al 17 febbraio; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte 8 dicembre: 7 - 8 dicembre 2020.

Calendario scolastico 2020/2021 del Lazio

Inizio scuola : 14 settembre;

: 14 settembre; Fine scuola : 8 giugno;

: 8 giugno; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio;

: dal 23 dicembre al 6 gennaio; Vacanze di Pasqua : dal 1 aprile al 6 aprile;

: dal 1 aprile al 6 aprile; Ponte 8 dicembre : 7 - 8 dicembre 2020;

: 7 - 8 dicembre 2020; Ponte 2 giugno: 31 maggio e 1° giugno 2021.

Calendario scolastico 2020/2021 della Liguria

Calendario scolastico 2020/2021 della Lombardia

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2021

: 8 giugno 2021 Vacanze di Natale : 23 dicembre - 6 gennaio 2021

: 23 dicembre - 6 gennaio 2021 Vacanze di Pasqua : 1°-6 aprile 2021

: 1°-6 aprile 2021 vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;

Calendario scolastico 2020/2021 delle Marche

Primo giorno di scuola : 15 settembre

: 15 settembre Ultimo giorno di scuola : 5 giugno

: 5 giugno Vacanze di Natale : dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2020 Commemorazione dei defunti: 2 novembre



Calendario scolastico 2019/2020 del Molise

Calendario scolastico 2019/2020 del Piemonte

Calendario scolastico 2019/2020 della Puglia

Primo giorno di scuola : 24 settembre 2020

: 24 settembre 2020 Vacanze di Natale : dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021

: dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 Vacanze di Pasqua : dal 1° Aprile 2021 al 6 Aprile 2021

: dal 1° Aprile 2021 al 6 Aprile 2021 Ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2021

Calendario scolastico 2020/2021 della Sardegna

Calendario scolastico 2019/2020 della Sicilia

Calendario scolastico 2019/2020 della Toscana

Primo giorno di scuola: 15 settembre 2020

di scuola: 15 settembre 2020 Vacanze di Natale 2020/2021 : dal 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021

: dal 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 Vacanze di Pasqua 2021 : dal 1° Aprile 2020 al 6 Aprile 2021

: dal 1° Aprile 2020 al 6 Aprile 2021 Ultimo giorno di scuola 2021: giovedì 10 giugno 2021

Calendario scolastico 2019/2020 del Trentino Alto Adige

Calendario scolastico 2020/2021 dell’Umbria

Primo giorno di scuola : 14 settembre

: 14 settembre Vacanze di Natale : dal 23 Dicembre al 5 Gennaio

: dal 23 Dicembre al 5 Gennaio Vacanze di Pasqua : dal 1 al 6 Aprile

: dal 1 al 6 Aprile Ultimo giorno di scuola : 8 giugno

: 8 giugno Ponte del primo novembre : 1 e 2 novembre

: 1 e 2 novembre Ponte 8 dicembre : 7 e 8 dicembre

: 7 e 8 dicembre Ponte 2 giugno: 31 - 1 - 2 giugno

Calendario scolastico 2020/2021 della Valle d’Aosta

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Vacanze di Natale 2020/2021 : 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

: 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 Vacanze d’Inverno : dal 15 al 17 febbraio 2021

: dal 15 al 17 febbraio 2021 Vacanze di Pasqua 2020 : dal 1° aprile al 6 aprile 2021

: dal 1° aprile al 6 aprile 2021 Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2021.

Calendario scolastico 2019/2020 del Veneto

Martedì 8 dicembre : festa dell’Immacolata

: festa dell’Immacolata Da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio : vacanze natalizie

: vacanze natalizie Martedì 16 febbraio : Carnevale

: Carnevale Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile(compreso) : vacanze pasquali

: vacanze pasquali Sabato 1 maggio : festa dei Lavoratori

: festa dei Lavoratori Mercoledì 2 giugno: festa della Repubblica.

L'anno scolastico 2020/2021 sta arrivando e tutte le regioni italiane hanno già pubblicatoche stabilisce le date significative dell’anno, inclusiIn questo articolo troverai tutto quello che devi sapere sul ritorno a scuola, le vacanze di Natale e di Pasqua, le date importanti (come gli esami di Maturità , di terza media e le date delle prove Invalsi ) oltre che le date della fine della scuola e tutte le chiusure e i ponti previsti durante l'anno dalla tua regione.Le prove scritte dell' esame di Stato si svolgono, generalmente, durante la terza settimana di giugno. Tuttavia, quindi le date che seguono sono solamente, almeno per ora.La prova orale potrebbe iniziare il lunedì successivo, dopo la pubblicazione dei risultati delle prove scritte.I calendari scolastici spesso variano da regione a regione per tutte le ‘chiusure straordinarie’ e non ufficiali, sebbene comunquenei seguenti giorni diVediamo ora comeha stabilito sul calendario, i, le vacanze die die quelle eventuali diper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.Neancheper l'anno 2020/2021, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. L'articolo sarà in continuo aggiornamento.