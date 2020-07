Umbria calendario scolastico 2020 2021: ritorno a scuola, festività e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Umbria

Primo giorno di scuola: 14 settembre 2020

Vacanze di Natale 2020/2021: dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2020

Vacanze di Pasqua 2020: dal 1° Aprile 2021 al 6 Aprile 2021

Ultimo giorno di scuola 2021: martedì 9 giugno 2021

Feste e ponti calendario scolastico Umbria 2020/2021

Lunedì 2 novembre 2020 commemorazione dei defunti

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020 Immacolata

Dal 23 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 6 gennaio 2020 vacanze natalizie

Dal 1° aprile al 6 aprile 2021 vacanze pasquali

Domenica 25 aprile 2021: anniversario della Liberazione

Sabato 1° maggio 2020 Festa dei Lavoratori

31 maggio 2020 - 2 giugno 2021 Ponte festa della Repubblica

A settembre sarà tempo di rimettere a posto telo da mare e costume da bagno e rispolverare i cari, neanche tanto, libri scolastici. Anche se in date diverse, da Nord a Sud riprenderanno le lezioni, interrogazioni e compiti in classe diventeranno quindi di nuovo routine dopo tanti mesi di didattica a distanza.Per sapere con esattezza quando è stato fissato il primo giorno di scuola dell'quando invece potrai finalmente goderti di nuovo le vacanze estive oppure i giorni in cui la scuola è chiusa per le vacanze di Natale o Pasqua, non ti resta che consultare ildella tua regione.Non sai cos’è? Tranquillo te lo spieghiamo noi di Skuola.net. Non è altro che un, appunto, stilato da ogni singola regione in totale autonomia in cui sono indicati i giorni di attività didattica e le pause come le vacanze o i ponti presenti durante l’anno scolastico.Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sule tutte le altre date importanti: non ti resta che prendere appunti.Tieni presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità.Ecco quindi secondo ilquali sono le date principaliInoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio ilLa festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).Manlio Grossi