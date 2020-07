Marche calendario scolastico 2020/2021: ritorno a scuola, feste e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Marche

Primo giorno di scuola: 15 settembre

Ultimo giorno di scuola: 5 giugno

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2020

Feste e ponti calendario scolastico Marche 2020/2021

1 novembre 2020: Tutti i Santi

2 novembre 2020: Commemorazione dei defunti

8 dicembre 2020: Immacolata Concezione,

25 dicembre 2020: Natale;

26 dicembre 2020: Santo Stefano;

1 gennaio 2021: Capodanno;

6 gennaio 2021: Epifania;

4 aprile 2021: Pasqua

5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2020/2021 Marche: date importanti ed esami

Probabile inizio Maturità, 16 giugno 2021

Date esami terza media 2021, probabilmente a partire dal 9 giugno 2021

100 giorni, quasi certamente il 10 marzo 2021

Nonostante le vacanze estive non siano ancora terminate, le singole regioni hanno già pubblicato da tempo i calendari scolastici. Così, anche nelle Marche l'Ufficio Regionale ha reso note le date di apertura e chiusura delle scuole per quanto riguarda il prossimo anno. Quello regionale, però, è un calendario che detta solo una sorta di traccia da seguire, le scuole possono decidere autonomamente eventuali ponti e altri giorni di chiusura legati ad altre festività. Se sei uno studente marchigiano, scopri quando dovrai ritornare tra i banchi di scuola e quando potrai goderti qualche giorno di riposo! Com'è noto, ogni regione stila un proprio calendario scolastico decidendo in totale autonomia quando far iniziare la scuola e quando farla terminare. Nelle Marche quest'anno le lezioni cominceranno lunedì e termineranno sabato. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, secondo il calendario scolastico regionale le scuole delle Marche rimarranno chiuse. In occasione del periodo Pasquale, invece, la pausa didattica ci sarà. Oltre all'interruzione natalizia e a quella pasquale, sono previste festività comuni quindi a tutte le regioni. A queste va poi aggiunta la festa patronale dove c'è. Come detto prima, però, grazie all'autonomia ogni singolo istituto ha la facoltà di concedere giorni di vacanza o ponti a ridosso di feste come, appunto, il Carnevale. Ai maturandi e agli studenti che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la terza media interessa conoscere qualche altra data, in primis quella della Maturità e dei tanto attesi 100 giorni. Anche se non sono ancora certi, questi due importanti appuntamenti potrebbero cadere nei seguenti giorni: Manlio Grossi