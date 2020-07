Calendario scolastico 2020/2021 Emilia Romagna: inizio scuola, vacanze, ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Emilia Romagna

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Vacanze di Natale : dal 24 Dicembre al 6 Gennaio

: dal 24 Dicembre al 6 Gennaio Vacanze di Pasqua : dal 1 Aprile al 6 Aprile

: dal 1 Aprile al 6 Aprile Ultimo giorno di scuola 2020 : 5 giugno 2021

: 5 giugno 2021 Ponte del primo novembre: 1 e 2 novembre;

Feste e ponti calendario scolastico Emilia Romagna 2020/2021

1 novembre : Tutti i Santi,

: Tutti i Santi, 8 dicembre : Immacolata Concezione,

: Immacolata Concezione, 25 dicembre 2019 : Natale,

: Natale, 26 dicembre : Santo Stefano

: Santo Stefano 1 gennaio : Capodanno

: Capodanno 6 gennaio : Epifania

: Epifania 12 aprile : Pasqua

: Pasqua 13 aprile : Lunedì dell’Angelo

: Lunedì dell’Angelo 25 aprile : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione 1 maggio : Festa del Lavoro

: Festa del Lavoro 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario scolastico 2020/2021 Emilia Romagna Esami di maturità 2021: le date

Prima prova 2021: 16 giugno alle ore 8:30;

Seconda prova 2021: 17 giugno alle ore 8:30.

L’estate è la stagione più bella, è vero, ma anche le cose più belle, come le vacanze estive, ad un certo punto finiscono. Una vera tragedia, ma non siate troppo tristi: per fortuna, una volta ricominciata la scuola, ci saranno altre vacanze pronte ad aspettarvi.Sì, ma come saperee quando inizieranno le vacanze di Natale o di Pasqua del prossimo anno scolastico? Molto semplice, potete sapere già da ora quanto manca alla chiusura delle scuolePer sapere quando le porte della scuola si apriranno e si chiuderanno è importante consultare i, oggi andremo a vedere quello dell', approvato e pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.Sui calendari scolastici regionali, non sono solo scritti i giorni di rientro dalle vacanze, ma ancheche spetteranno agli durante questo nuovo anno scolastico.Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sule tutte le altre date: non vi resta che appuntarvi i principali appuntamenti.Tenete presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità.Ecco quindi secondo il, quali sono le date principali 2020/2021:Inoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio ilLe prove scritte dell' esame di Stato si svolgono, generalmente, durante la terza settimana di giugno. Tuttavia, quindi le date che seguono sono solamente, almeno per ora.La prova orale potrebbe iniziare il lunedì successivo, dopo la pubblicazione dei risultati delle prove scritte.