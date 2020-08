Veneto calendario scolastico 2020 2021: ritorno a scuola, vacanze e ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Veneto

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie)

: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) Vacanze Carnevale : dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)

: dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri) Vacanze Pasqua : dal 1° aprile al 6 aprile 2021

: dal 1° aprile al 6 aprile 2021 Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021.

1° novembre, solennità di tutti i Santi ;

; dicembre, Immacolata Concezione ;

; il 25 dicembre, Natale ;

; il 26 dicembre, Santo Stefano ;

; il 1° gennaio, Capodanno ;

; il 6 gennaio, Epifania ;

; il lunedì dopo Pasqua ;

; 25 aprile, anniversario della Liberazione ;

; 1° maggio, festa del Lavoro ;

; 2 giugno, festa nazionale della Repubblica ;

; la festa del Santo Patrono.

Calendario scolastico 2020/2021 Veneto Esami di maturità: le date

100 giorni di maturità 2020: probabilmente intorno al 8 marzo,

Date Maturità 2020: è probabile che gli esami di Stato 2020 avranno inizio mercoledì 16 giugno 2020, in quanto solitamente la prima prova viene fissata il mercoledì della terza settimana di giugno. Aspettiamo tuttavia notizie ufficiali dal MI.

