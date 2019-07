Ponti 2019 2020 scuole chiuse: tutte le date delle vacanze

Ponte Ognissanti 1° Novembre 2019 scuole chiuse

Ponte Immacolata 2019 8 dicembre

Vacanze di Natale 2019 2020 e ponte Epifania 2020

Vacanze di Pasqua 2020

Ponte 25 aprile 2020

Ponte Primo Maggio 2020 festa dei lavoratori

Ponte 2 giugno 2020

Nonostante settembre e l’siano ancora lontani, e per fortuna verrebbe da dire, non manca chi è già alla ricerca diche caratterizzeranno ilCalendario alla mano, noi di Skuola.net abbiamo controllato mese per mese tutte le festività che, ne siamo certi, saranno attese con molta trepidazione dagli studenti.Curioso di sapere quando ci saranno? Leggi l’articolo!Se lo scorso anno il Ponte di Ognissanti aveva regalato agli studenti ben 4 giorni di riposo consecutivi, quest’anno andrà un po’ meno meglio. Ilinfatti, cade die quindi potrebbero esseree non andare a scuola. Non c’è da lamentarsi insomma!Brutte notizie per chi pensava di approfittare di un altro stop a ridosso dell’. L’8 dicembre 2019, infatti,quindi niente ponte pre natalizio. Per i milanesi la festa di Sant’Ambrogio è il 7 dicembre, sabato, quindi per chi va a scuola sei giorni a settimana ci sarà almeno una consolazione.Le vacanze di Natale saranno un bel po’ lunghe perché inizieranno sabato 21 e termineranno lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Bendi meritato riposo! Contento?Nel 2020cade il 12 aprile, di conseguenza leIlsarà unUn solo giorno di vacanza, quindi. Chi già fa la settimana breve, niente vacanza... ma è già fortunato di per sé!Per fortuna il 1° maggio regala una piccola gioia! Lainfatti è di venerdì. Quindi sarà possibile per moltissimi ragazzi organizzare una mini, ma proprio mini,Meglio di nulla!A cavallo tra maggio e giugno arriva un altro mini ponte, in occasione dellache cade di martedì. Potrai, quindi, interrogazioni permettendo,