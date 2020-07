Valle d'Aosta calendario scolastico 2020 2021: inizio scuola, vacanze, ponti

Calendario scolastico 2020/2021 Valle d’Aosta

Primo giorno di scuola: la data di inizio delle lezioni e dell’attività educativa è stata fissata per lunedì 14 settembre 2020.

Vacanze di Natale 2020/2021: 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Vacanze d’Inverno : dal 15 al 17 febbraio 2021

Vacanze di Pasqua 2020: dal 1° aprile al 6 aprile 2021

Ultimo giorno di scuola: per le scuole primarie, secondarie di primo grado e scuole secondarie superiori l’8 giugno 2021. La data di termine dell’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia sarà il 30 giugno 2021.

Il ponte dell’ 8 dicembre: lunedì 7 dicembre 2020

Dal 1° aprile al 6 aprile 2021 vacanze pasquali

25 aprile 2021 anniversario della Liberazione

La festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul calendario scolastico Valle d'Aosta 2020/2021 e tutte le altre date importanti: non ti resta che appuntarti i principali appuntamenti.Tieni presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità.Ecco quindi secondo il calendario ufficiale scolastico, quali sono le date di inizio e fine scuola Valle d'Aosta 2020/2021. Inoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio il calendario scolastico Valle d'Aosta 2020/2021.