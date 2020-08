Molise calendario scolastico 2020 2021: ritorno a scuola, feste e ponti

Guarda anche:

Calendario scolastico 2020 2021

Calendario scolastico 2020/2021 Molise

Primo giorno di scuola 14 settembre

Ultimo giorno di scuola 5 giugno

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Vacanze di Pasqua dal 1 al 6 aprile 2021

Feste e ponti calendario scolastico Molise 2020/2021

1 novembre 2020 : ponte Ognissanti e commemorazione defunti

8 dicembre 2020: Immacolata Concezione

25 dicembre 2020: Natale

26 dicembre 2020: Santo Stefano

1 gennaio 2021: Capodanno

6 gennaio 2021: Epifania

12 aprile 2021: Pasqua

13 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo

25 aprile 2021: Festa della Liberazione

1 maggio: Primo Maggio Festa del Lavoro

2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2020/2021 Molise: altri giorni di chiusura decisi dalle scuole

Calendario scolastico 2019/2020 Molise: date importanti ed esami

Probabile Inizio Maturità, 16 giugno 2021

Date esami terza media 2020, probabilmente a partire dall'8 giugno 2021

100 giorni, probabilmente l'8 marzo 2021

Per gli studenti delle scuole medie e superiori, le vacanze estive dureranno ancora qualche tempo. Non tutti però rientreranno in classe lo stesso giorno, ogni regione decide in autonomiala fine e nel mezzo i giorni di vacanza relativi al periodo natalizio e a quello pasquale. Anche lacosì come le altre, ha pubblicato il calendario scolastico inerente l’anno 2020/2021 , in cui ha indicato il primo giorno di scuola, l’ultimo e le vacanze natalizie nonché quelle pasquali.Se sei uno studente molisano, scopri quando dovrai ritornare tra i banchi di scuola e quando potrai goderti qualche giorno di riposo!Com’è noto, da anni ormai ogni singola regione ha la facoltà di stilare in modo del tutto autonomo un propriodecidendo quando far riprendere le lezioni, quando far suonare l’ultima campanella e le varie vacanze. Inquest’anno le scuole riaprirannoe terminerannoPer quanto riguarda le vacanze di Natale, secondo il calendario scolastico regionale le scuole del Molise rimarranno chiuseIn occasione del periodo Pasquale, invece, la pausa didattica ci saràOltre alle due interruzioni principali, quella legata al Natale e quella legata alla Pasqua, sonocomuni quindi a tutte le regioni. A queste va poi aggiunta la festa patronale se c’è. Ecco nel dettaglio ilCosì come accade in altre regioni, come ad esempio la Liguria e le Marche, neanche il Molise ha previsto nel proprio calendario scolastico regionaleGli studenti molisani, quindi, devono solo sperare che la propria scuola, in virtù dell’autonomia, abbia invece previsto qualche giorno di stop delle lezioni a ridosso di questa festa. Infatti, le scuole hanno la possibilità di usufruire di alcuni giorni di chiusura a seconda delle proprie esigenze, purché restino aperte il numero minimo di giorni per assicurare la validità dell'anno scolastico.La Giunta ha deciso anche che il 31 ottobre, anniversario del terremoto del 2002 nel quale a seguito del crollo della scuola ‘Jovine’ di San Giuliano di Puglia (Campobasso) persero la vita 27 bambini e la loro maestra, le attività didattiche siano dedicate esclusivamente a celebrare il ‘Giorno della memoria’ e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole.Aie agliinteressa conoscere qualche altra data, in primis quella della Maturità e degli esami di terza media . Anche se non sono ancora certi, questi due importanti appuntamenti potrebbero cadere nei seguenti giorni:Manlio Grossi